Ruszyła pierwsza we Wrocławiu piekarnia Gorąco Polecam

Gorąco Polecam Piekarnia to sieć kilkudziesięciu lokali w Warszawie, Trójmieście, Krakowie – od dziś także we Wrocławiu, która pielęgnuje rodzinny, tradycyjny i naturalny sposób wypieku pieczywa. Chleby i inne wypieki wyrastają na naturalnym zakwasie (często w kamiennym piecu) i posiadają czystą etykietę (tzw. clean labels), co oznacza, że ich skład ograniczony został do absolutnego minimum.

Bartłomiej Rychcik, prezes ENATA BREAD, grupy zarządzającej marką Gorąco Polecam Piekarnia, zapowiada kolejne lokale we Wrocławiu.