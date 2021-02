Rynek cateringów dietetycznych wyceniany na ponad 2 mld zł

Cateringi dietetyczne w Polsce to fenomen na skalę europejską. Rocznie realizują już około 35 000 000 dostaw. Rynek wyceniany jest obecnie na ponad 2 miliardy złotych, a prognozy pokazują, że wciąż będzie dynamicznie rósł. Pandemia zweryfikowała jednak działalność firm również z tego sektora, co skutkowało zamknięciem około 60 z nich. Mimo wszystko nie zniechęciło to do wejścia na rynek nowych graczy. W 2020 roku powstało prawie 200 nowych cateringów dietetycznych, w tym catering SuperMenu Anny Lewandowskiej.

Do tej pory wysoki popyt na usługi cateringów dietetycznych spowodowany był najczęściej wygodą, oszczędnością czasu, który konsumenci cenią sobie coraz bardziej oraz chęcią utrzymania formy. Dziś bardzo mocnym argumentem jest również zdrowie, które w pandemii stało się dla Polaków priorytetem.

„W rozwoju branży cateringów dietetycznych ogromną rolę odegrało zdrowie i rosnąca świadomość Polaków na ten temat. Jest to główna motywacja zakupowa naszych klientów. Kolejnymi aspektami są oszczędność czasu, wygoda, chęć zmiany lub utrzymania właściwej sylwetki. W ostatnich miesiącach na szczególnym znaczeniu zyskał również komfort psychiczny związany z bezkontaktowymi dostawami oraz możliwość zamówienia posiłków podczas przebywania na kwarantannie. To dodatkowe potrzeby, które w połączeniu z pragnieniem „bycia zdrowym” sprawiają, że klienci coraz chętniej korzystają z naszych usług” – mówi Jacek Domasat, Prezes Zarządu SuperMenu by Anna Lewandowska.

Mimo trudnej sytuacji spowodowanej pandemią dla wielu firm był to udany sprzedażowo rok. Podczas gdy część z nich musiało zamknąć swoją działalność, inni zatrudniali coraz więcej pracowników, by obsłużyć rosnącą liczbę zamówień. Jak się okazało, pandemia nie przeszkodziła również nowym, silnym graczom w wybiciu się na rynku cateringów dietetycznych.

„Marka SuperMenu wystartowała w czasie pandemii i dynamicznie rosła i rośnie. 15 kwietnia 2020 roku pierwsze diety zostały dostarczone do naszych klientów. Na koniec pierwszego półrocza działalności nasz catering dietetyczny był dostępny już w około 1800 miejscowościach, z czego prawie 240 były to miasta. Do końca grudnia byliśmy już w ponad 1900 miejscowościach i prawie 300 miastach. W między czasie stale poszerzaliśmy swoją ofertę o kolejne diety i w tym roku również planujemy nowości. Zakładamy wyraźny wzrost sprzedaży rok do roku. Najlepszym miesiącem w 2020 roku był dla nas listopad” – podkreśla Jacek Domasat.

Polacy coraz bardziej przywiązują uwagę do tego co jedzą oraz do jakości produktów, które kupują. Deklarują też, że zaczęli czytać etykiety. Mocnym trendem, wydawał się być wegetarianizm oraz weganizm, jednak SuperMenu zauważa rosnące zainteresowanie dietami wspomagającymi organizm w walce z alergiami i chorobami.

„W 2020 roku zauważyliśmy, że trend tworzenia diet prozdrowotnych, wspomagających organizm w walce z alergiami i chorobami jest coraz bardziej widoczny. Dużym zainteresowaniem cieszy się między innymi dieta o niskim indeksie glikemicznym. Duża część klientów przestała stawiać na pierwszym miejscu głównie utratę wagi, a swoje zdrowie. Spożywając właściwą dla siebie kaloryczność danej diety, utrzymanie optymalnej wagi uzyskują nie jako przy okazji” – podsumowuje Jacek Domasat, Prezes Zarządu SuperMenu by Anna Lewandowska.