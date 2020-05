Rząd chce zezwolić na częściowe otwarcie restauracji od 18 maja

Jak ustalili dziennikarze RMF FM, od 18 maja bary i restauracje mogłyby przyjmować klientów tylko w ogródkach. Te, które ich nie mają pozostaną zamknięte. Podobnie, jak bary samoobsługowe.

Kolejny warunek jest taki, że stoliki w ogródkach będą musiały być oddalone od siebie o dwa metry. Ten wymóg ma być rygorystycznie przestrzegany.

Wznowić działalność będą mogły te bary i restauracje, które mają obsługę kelnerską. Klient nie będzie mógł podejść do baru, czy do okienka, gdzie np. wydawane są posiłki. To oznacza, że bary samoobsługowe nie będą mogły działać.

Przeczytaj także: Gromadzenie zapasów żywności spowodowało gwałtowny popyt na lodówki

Klient restauracji będzie mógł siedzieć wyłącznie przy stoliku, ewentualnie pójść do łazienki. Co ważne - nie będzie musiał mieć maseczki i rękawiczek. Nie będzie też konieczności badania temperatury. To jest plan który teraz ma rząd. Rozwój sytuacji związanej z koronawirusem może to zmienić – zastrzega portal rmf.fm.