Rząd wydał zalecenia dla branży gastronomicznej

Ministerstwo Rozwoju wspólnie z Głównym Inspektorem Sanitarnym opublikowało nowe wytyczne dla gastronomii w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce. Branża ma zostać odmrożona 18 marca.

1. Zapewnij osobom zatrudnionym rękawiczki bądź płyny do dezynfekcji rąk.

2. Zapewnij odpowiednie odległości między klientami - w razie potrzeby wyłącz część stolików z użytkowania.

3. Dezynfekuj stoliki i powierzchnie wspólne.

4. Zwróć szczególną uwagę na restrykcyjne zachowywanie zasad higieny.

Wytyczne zostały podzielone na cztery części:

1. Zapewnienie bezpieczeństwa pracowników.

2. Zapewnienie bezpieczeństwa klientów.

3. Procedury zapobiegawcze: podejrzenie zakażenia koronawirusem pracownika.

4. Procedury postępowania w przypadku podejrzenia u klienta zakażenia koronawirusem.

Zapewnienie bezpieczeństwa pracowników:

1. Pracodawca jest obowiązany zapewnić osobom zatrudnionym, niezależnie od podstawy zatrudnienia, rękawiczki jednorazowe lub środki do dezynfekcji rąk.

2. W przypadku kelnerów i pozostałej obsługi (np. kasjerzy) zaleca się noszenie maseczek oraz rękawiczek, lub każdorazowo dezynfekować ręce po wykonanej usłudze.

3. Rekomenduje się:

- zapewnienie odległości między stanowiskami pracy wynoszącej co najmniej 1,5m chyba, że jest to niemożliwe ze względu na charakter działalności. Wtedy jednak zakład musi zapewnić środki ochrony osobistej,

- ustalenie zadań i procesów, które zwykle wymagają ścisłej interakcji i określenie sposobów ich modyfikacji, aby zwiększyć fizyczne odległości między pracownikami, tam gdzie jest to praktyczne i bezpieczne. Wskazane jest takie ustawienie stanowisk, aby pracownicy byli od siebie jak najbardziej oddaleni, i w miarę możliwości nie pracowali blisko naprzeciwko siebie,

- ustalenie stałych, jak najmniej licznych zmian pracowników,

- ograniczenie interakcji personelu pracującego na różnych zmianach i zapewnienie czyszczenia i mycia pomieszczeń pomiędzy zmianami,

- gdzie to możliwe, wykorzystywanie do komunikacji metod na odległość, takich jak telefon komórkowy lub radio,

- zmniejszenie liczby pracowników korzystających ze wspólnych obszarów w danym czasie (np. przez rozłożenie przerw na posiłki i czasów rozpoczęcia pracy),

- restrykcyjne przestrzeganie zasad higieny, dobrych praktyk higienicznych,

- utrzymywanie wysokiego stopnia higieny osobistej, w tym dbanie o odpowiednią, czystą i – w razie potrzeby – ochronną odzież,

- stałe stosowane dobrych praktyk higienicznych (regularne mycie rąk, powstrzymywanie się od niehigienicznych zachowań, na przykład kichania czy kaszlenia, przy produkcji lub styczności z żywnością, szczególna dbałość o czystość toalet itp.).

4. Należy zadbać o przypomnienie pracownikom zasad higieny osobistej, mycia i dezynfekcji rąk, o obowiązku informowania o złym stanie zdrowia. Dotyczy to nie tylko pracowników mających bezpośredni kontakt z zakładem i żywnością, ale również biurowych, kierowców, dostawców, serwisantów etc.