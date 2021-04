Sąd rozstrzygnął, że gastronomia w formie na wynos rozlicza się z 5 proc. VAT

Wyrok TSUE z 22 kwietnia jest bardzo istotny dla branży gastronomicznej, rozwiązując wieloletni spór z organami podatkowymi odnośnie opodatkowania VAT sprzedaży gotowych posiłków i dań – uważają przedstawiciele KPMG. - Wyrok potwierdza, że jeżeli dominującym dla konsumenta elementem transakcji było zakupienie dania, a nie spożycie go przy użyciu infrastruktury i zasobów ludzkich czy materialnych oferowanych mu przez dostawcę, ich sprzedaż w stanie prawnym obowiązującym do 30 czerwca 2020 r. powinna być uznana za dostawę towarów opodatkowywaną VAT według stawki 5 proc., właściwej dla sprzedaży gotowych posiłków i dań – oceniają eksperci.

Przypomnijmy, 22 kwietnia 2021 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał wyrok dotyczący kwestii, czy działalność podatnika polegająca na sprzedaży na różne sposoby dań i posiłków gotowych do spożycia, należy do kategorii „usług restauracyjnych i cateringowych”, czy też stanowi dostawę towarów (gotowych posiłków i dań), a w konsekwencji, czy podlegała ona – w stanie prawnym obowiązującym do 30 czerwca 2020 r. – opodatkowaniu VAT według stawki 8 proc. czy 5 proc. VAT.

- Wyrok TSUE potwierdza, że dla rozróżnienia pomiędzy świadczeniem usług a dostawą towarów decydujące znaczenie powinno mieć określenie przeważającego elementu transakcji z punktu widzenia konsumenta. Jeżeli klient końcowy podejmował decyzję o nieskorzystaniu z zasobów udostępnionych mu przez sprzedawcę w związku z konsumpcją nabytej żywności, należało uznać, że z dostawą tej żywności nie wiązała się żadna usługa wspomagająca, a zatem dostawa ta powinna podlegać VAT według stawki 5 proc. – czytamy w analizie przygotowanej przez KPMG.

Dostawa gotowych dań czy usługa gastronomiczna

Sprawa rozstrzygnięta przez Trybunał dotyczyła spółki prowadzącej sprzedaż gotowych posiłków i dań. Były one przygotowywane na miejscu i mogły być serwowane na ciepło lub zimno, w postaci gotowej do spożycia w lokalu lub na wynos. Ich sprzedaż odbywała się wewnątrz restauracji, z okienek zewnętrznych restauracji, albo wewnątrz galerii handlowych w wyznaczonych strefach restauracyjnych. Klient mógł nabyć posiłek tylko na wynos lub skonsumować je w wyznaczonym miejscu w galerii handlowej lub wewnątrz restauracji.

Spółka traktowała omawianą sprzedaż jako dostawę towarów – gotowych posiłków i dań, stosując stawkę 5 proc. VAT. W wyniku przeprowadzonej w spółce kontroli organ podatkowy uznał natomiast, że działalność spółki powinna zostać zakwalifikowana jako usługi związane z wyżywieniem, podlegające opodatkowaniu VAT według stawki 8 proc.

Pytanie prejudycjalne

W wyniku złożonego przez spółkę odwołania od tej decyzji sprawa trafiła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, który w wydanym wyroku zgodził się ze stanowiskiem organu. Wyrok został następnie przez spółkę zaskarżony do Naczelnego Sądu Administracyjnego, który to sąd zdecydował się na zadanie TSUE pytania prejudycjalnego.