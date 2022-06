Salad Story chce pozyskać środki z New Connect na rozbudowę sieci

Rok 2020 przyniósł załamanie w gastronomii, które odczuła także firma Salad Story. – Z pandemii wyszliśmy silniejsi. Dostosowaliśmy nasz model biznesowy do sprzedaży zdalnej i uruchomiliśmy cloud kitchens. Dla optymalizacji kosztów zrezygnowaliśmy z kilku najmniej dochodowych lokali własnych i franczyzowych, a zaplecze produkcyjne skoncentrowaliśmy w jednej kuchni centralnej – wylicza Mariusz Bocian, dyrektor operacyjny w Salad Story.

Korzyści przyniosło poszerzenie skali współpracy z agregatorami, jak Glovo, Wolt, Bolt, Uber Eats, Głodny czy Pyszne – wyjaśnia Mariusz Bocian.

Rozwój sprzedaży online Salad Story połączyło ze zmianami w menu. Do karty dołączyły nowe produkty, popularne w dostawach do biur i domów, jak burgery, mini wrapy, ramen czy bowle. Firma – oprócz działającej jeszcze przed pandemią sieci lokali WrapMe! by Salad Story – stworzyła nowy koncept gastronomiczny Haru Ramen & More, nawiązujący do tradycyjnej kuchni japońskiej, która doskonale sprawdza się w sprzedaży online.

Optymalizacja przyniosła efekty. W 2021 roku sprzedano ponad 800 tys. sałatek i ponad 430 tys. wrapów. Firma zanotowała obrót 41,42 mln zł przychodów, a rok zamknęła zyskiem 3,17 mln zł. – Na odzyskaniu poziomu przychodów sprzed lockdownu zaważyło drugie półrocze 2021, w którym obrót przekroczył 24 mln zł. Zysk netto wyniósł 4,64 mln zł i pozwolił nadrobić stratę z pierwszych miesięcy ubiegłego roku – wyjaśnia Dariusz Strojewski, dyrektor finansowy w Salad Story.

Właśnie ruszyły dwie nowe restauracje Salad Story: przy ul. Rydygiera w Warszawie na prestiżowym osiedlu Żoliborz Artystyczny oraz w Galerii Krakowskiej.

Apetyt na więcej

Do końca 2023 roku sieć Salad Story powiększy się jeszcze o 16 kolejnych restauracji. Aż 13 z nich zlokalizowanych będzie w Warszawie i okolicach. Kolejne 3 lokale zostaną otwarte w Krakowie, a dodatkowo po jednym lokalu w Trójmieście i we Wrocławiu. – Plan minimum na ten rok to 7 lokali, w tym 5 w Warszawie oraz 2 w Krakowie – mówi Anna Krajewska.

To tylko część planowanych inwestycji. Firma jest w trakcie m.in. rozbudowy kuchni centralnej w Warszawie i magazynów, aby sprostały skalowaniu biznesu, pracuje też nad stworzeniem platformy orderingowej w modelu e-commerce i automatyzacją obsługi online.

Salad Story SA rozpoczęła właśnie emisję akcji, wspieraną kampanią crowdfundingu udziałowego prowadzoną we współpracy z platformą Beesfund. O jej szczegółach można przeczytać na emisja.saladstory.com. W ramach finansowania społecznościowego spółka chce pozyskać 3,2 mln zł, które zasilą budżet na realizację nowej strategii. W ramach inwestycji od 490 zł nowi inwestorzy otrzymają akcje spółki oraz benefity crowdfundingowe, jak bezpłatne zestawy sałatkowe, vouchery i zniżki. Jest też specjalna oferta dla franczyzobiorców.

– Jeśli inwestycje przebiegną zgodnie z planem i sytuacja makroekonomiczna na to pozwoli, już w 2023 lub 2024 roku rozpoczniemy przygotowania do debiutu na NewConnect. Rozważymy też wypłaty dywidendy – zapowiada Anna Krajewska.