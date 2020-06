Sfinks kolejny raz przesuwa termin zapłaty za Fabrykę Pizzy

Kiedy Sfinks ureguluje swoje zobowiązania? Fot. mat. pras.

Zarząd Sfinks Polska S.A. w nawiązaniu do zawartej przez Sfinks z osobą fizyczną posiadającą 100 proc. udziałów w spółce Fabryka Pizzy Sp. z o.o., poinformował, że 26 czerwca br. zawarł z udziałowcem porozumienie do ww. umowy, na podstawie którego termin zapłaty ceny za udziały tej spółki został wydłużony do 30 lipca br. To już kolejne przesunięcie terminu płatności.

Strony ustaliły także, że w przypadku braku zapłaty przez Sfinks ceny w ww. terminie, udziałowiec (poza uprawnieniem do odstąpienia od umowy inwestycyjnej) będzie uprawniony do dochodzenia jej zapłaty, z zastrzeżeniem, że w pierwszej kolejności strony podejmą negocjacje celem uzgodnienia polubownego rozwiązania, a w przypadku braku osiągnięcia porozumienia udziałowiec może dochodzić zapłaty z tytułu roszczeń nie wcześniej niż od dnia 1 września 2021 r.

Jednocześnie spółka informuje, że dążeniem Sfinks oraz udziałowca jest dalsza współpraca i w związku z tym kontynuują rozmowy w zakresie dalszej zmiany warunków umowy inwestycyjnej.