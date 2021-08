Sfinks otwiera restaurację w lokalizacji po Fabryce Pizzy

Sala dla gości to ok. 150 mkw., gdzie może zmieścić się około 70 osób oraz sezonowy ogródek. Łącznie w lokalu może zasiąść do 100 gości.

- Po uruchomieniu nowych lokali w Białymstoku, Bielsko-Białej, Częstochowie, Szczytnie, Krośnie i Bydgoszczy przyszedł czas na otwarcie w Piastowie. Nowa restauracja mieści się przy jednej z głównych ulic tej miejscowości, w miejscu dogodnym dla mieszkańców okolicznych osiedli. Dawniej w prowadziliśmy tu Fabrykę Pizzy, ale w konsekwencji pandemii i lockdown, zmieniliśmy przeznaczenie tego lokalu. Sphinx to jedna z najpopularniejszych marek gastronomicznych w Polsce i mam nadzieję, że mieszkańcy Piastowa będą zadowoleni z tej zmiany. Zapraszamy do odwiedzania nowo otwartego lokalu – mówi Mateusz Cacek, wiceprezes Sfinks Polska, spółki do której należy sieć Sphinx.

Od czasu pandemii dania można zamawiać z cyfrowego menu. To jedna z zasad tzw. Antywirusowej Dziesiątki Sfinksa, czyli dodatkowych procedur bezpieczeństwa i higieny w pandemii, które są stosowane równolegle do wytycznych GIS.