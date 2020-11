Sfinks Polska chce sprzedawać bony podarunkowe

Sphinx i Chłopskie Jadło, sieci restauracji należące do Sfinks Polska, przygotowały świąteczną ofertę bonów podarunkowych do swoich lokali. Mogą z niej skorzystać zarówno klienci indywidualni, jak i firmy, dla których bon może być pomysłem na prezenty pracownicze. Bony z terminem ważności do 31.12.2021 r. dostępne są w trzech nominałach - 25 zł, 50 zł i 100 zł – i mogą mieć formę papierową lub elektroniczną.

- Chociaż firmowe wigilie oraz spotkania z rodziną i przyjaciółmi w naszych restauracjach należą do stałych elementów świątecznej celebracji, to niestety w tym roku z powodu pandemii będą musiały przybrać inną formę niż dotychczas. Praca zdalna, konieczność zachowywania dystansu oraz ograniczenia w restauracjach wykluczyły możliwość przyjęć przy stole w szerokim gronie. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów, stworzyliśmy specjalną ofertę bonów podarunkowych do naszych restauracji Sphinx i Chłopskie Jadło. Dzięki ich długiemu terminowi ważności – do końca grudnia przyszłego roku, oraz możliwości ich zrealizowania w ponad 80 lokalizacjach w całej Polsce, obdarowane osoby będą mogły wykorzystać je w najwygodniejszym dla siebie czasie i miejscu - mówi Dorota Cacek, wiceprezes zarządu Sfinks Polska.

Przedświątecznej propozycji bonów podarunkowych towarzyszy również promocja. Do każdego zakupionego bonu o wartości 100 zł klient otrzymuje w prezencie dodatkowy bon o wartości 25 zł, co oznacza że przy zakupie bonów za 1000 zł, zyskuje się dodatkowe bony o wartości 250 zł, a przy zakupie za 4000 zł rabat ma już wartość 1000 zł.

Sfinks Polska zarządza 145 lokalami gastronomicznymi na terenie Polski, w tym siecią 71 restauracji Sphinx (segment casual dining), 48 pubami Piwiarnia Warki (segment gastro pubów), 10 restauracjami Chłopskie Jadło (segment casual dining), 11 restauracjami Fabryka Pizzy, 3 lokalami działającymi pod szyldami Meta Seta Galareta i Meta Disco, restauracją WOOK (segment casual dining) i lokalem Lepione & Pieczone (fast casual dining).