Sfinks wprowadza wirtualną markę wege

Sfinks Polska, spółka zarządzająca m.in. sieciami Sphinx, Piwiarnia Warki i Chłopskie Jadło, wprowadził nową markę: Levant - hummus & falafel. Jej menu obejmuje 20 roślinnych oraz bezmięsnych dań inspirowanych kuchnią Bliskiego Wschodu. Levant jest kolejną wirtualną marką Sfinksa, czyli konceptem bez stacjonarnych lokali. Dania dostępne są w dostawie i na wynos.

Karta dań nowego konceptu to przede wszystkim falafele, hummusy oraz smażone warzywa z różnymi dodatkami i podane na wiele sposobów - w bułce pita, w placku tortilla czy jako danie w półmisku, tzw. poke bowl. Część dań jest całkowicie roślinna, a wegetarianie znajdą propozycje z dodatkiem sera feta czy sosów na bazie jogurtu.

Restauracje sieci Sfinks Polska obecnie prowadzą sprzedaż wyłącznie w formule na wynos i w dostawie w związku z długotrwałym lockdown dla branży gastronomicznej. Spółka w ostatnim roku rozwinęła portfolio wirtualnych marek oraz restauracji. Do wcześniej działających Da Mamma (pizza) i The Burgers (burgery) w roku pandemii poza Levant – hummus & falafel, doszły także: YOLO Chicken (dania z kurczaka), Och! PITA (dania typu kebab), Z Byka (steki), Lepione & Pieczone (pierogi) oraz The Best of (bestsellery). Oprócz tego klienci mogą zamawiać dania flagowych stacjonarnych marek – Sphinx, Chłopskie Jadło czy też WOOK.