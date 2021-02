Sfinks złożył w sądzie wniosek o zatwierdzenie układu

26 lutego br. spółka Sfinks Polska S.A. złożyła w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XVIII Wydział Gospodarczy wniosek o zatwierdzenie układu w ramach uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego - podano w raporcie.

Sfinks poinformował jednocześnie, że pomimo braku uzyskania do chwili sporządzenia niniejszego raportu pożyczki od Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. oraz utrzymujących się ograniczeń w zakresie prowadzenia działalności restauracyjnej stacjonarnie (lockdown), spółka przedłożyła do wniosku wykaz płatności, dokonanych po dniu układowym tj. po 1 listopada 2020 r., dotyczący powstałych po tej dacie wymagalnych zobowiązań bezspornych, na okoliczność braku przesłanki negatywnej do zatwierdzenia układu.