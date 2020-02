Shell w nowej kampanii promuje ofertę spożywczą

Shell Polska wystartowała z kampanią wizerunkowo-sprzedażową marki deli by Shell.

Główna fala kampanii zaplanowana jest do końca marca, część działań będzie prowadzona przez cały rok. Za przygotowanie kampanii odpowiada agencja Kamikaze.

Kampania wizerunkowa (z elementami sprzedażowymi) ma na celu komunikację produktów spożywczych deli by Shell na stacjach tej marki w całej Polsce oraz w internecie.

Przeczytaj także: Orlen ma ambitny plan rozwoju sieci na Litwie

- Naszym założeniem było odświeżenie komunikacji kategorii food na stacjach Shell z jednoczesnym podkreśleniem świeżości jako ważnego aspektu tej komunikacji. Zaproponowany przez Kamikaze koncept idealnie wpisał się w założenia jakie zawarliśmy w briefie oraz umożliwił rozwijanie kolejnych touchpointów i smakowitych kreacji jakie można oglądać na naszych stacjach w całej Polsce - mówi Andrzej Nos - Category Managerw Shell Polska.

Komunikaty bazują na grach słownych nawiązujących do głównych cech i benefitów produktów z prezentowanej oferty deli by Shell (np. “Dolce Wita – wybierz pyszną focaccię i przywitaj smak we włoskim stylu” czy “Wołowy i gotowy – taki jest nasz burger ze świeżymi warzywami” albo po prostu “Zatankuj kawkę”).

Przeczytaj także: Renata Timoščik będzie odpowiadać za ofertę convenience na stacjach Circle K

- Sporym wyzwaniem było wyróżnienie komunikacji oferty deli by Shell w kategorii, która ostatnio bardzo często eksponuje w narracji świeżość i jakość swojej oferty spożywczej, a nie tylko szybkość jej przygotowania. Postawiliśmy na inny, niż dotąd styl komunikacji w warstwie layoutu oraz copy - chwytliwe hasła promocyjne, ubrane w niestandardowe jak dla brand booka marki fonty i przestrzenne aranże samych produktów z oferty. Liczymy, że zastosowane przez nas zabiegi pozwolą budować pozytywne emocje wśród konsumentów i efektywnie przyciągąć ich uwagę - mówi Katarzyna Kosińska–Rysz, Account Director w agencji Kamikaze, odpowiedzialna za tę kampanię po stronie agencji.