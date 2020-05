Sieć MAX Premium Burgers wprowadziła zamówienia online

Sieć restauracji MAX Premium Burgers wprowadza ułatwienie dla swoich gości. Teraz mogą oni złożyć i opłacić zamówienie na stronie maxorder.pl, po czym odebrać je w restauracji o wybranej przez siebie porze.

Po wejściu na stronę maxorder.pl klient wybiera restaurację, produkty, porę odbioru oraz decyduje, czy chce odebrać zamówienie wewnątrz restauracji czy przed jej drzwiami. W przypadku lokali typu Drive Thru gość może podać numer oraz kolor auta i po przyjeździe po prostu zaparkować przed lokalem. O wskazanej godzinie pracownik doniesie zamówienie prosto do samochodu. Procedurę zamówienia kończy płatność kartą. Strona maxorder.pl równie dobrze wyświetla się na komputerach jak i na urządzeniach mobilnych.

- W MAX przyjęliśmy aktywną postawę wobec bieżących ograniczeń w gastronomii. Po pierwsze, intensywnie rozwijamy dostawy. Współpracujemy z czterema partnerami w tym zakresie. Tę formę sprzedaży prowadzą już wszystkie nasze lokale. Po drugie, uzupełniliśmy menu o produkty, które szczególnie dobrze sprawdzają się w transporcie – czy to po zakupie na Drive lub na wynos, czy to po zamówieniu przez jedną z aplikacji dowozowych. Mówię o linii burgerów DeliVery Cheezy oraz o Snack Boxach. Wreszcie po trzecie, odciążamy linie samochodowe Drive poprzez właśnie wprowadzone zamawianie online – opcję szczególnie atrakcyjną z punktu widzenia gości, którzy mogą spokojnie dokonać zamówienia w domowym zaciszu, podjechać do restauracji na wybraną godzinę i odebrać ciepły posiłek bez konieczności czekania w kolejce. Tę możliwość oferują też nasze lokalew niedawno otwartych galeriach handlowych. Sieć planuje dalsze poszerzanie menu o produkty stworzone z myślą o konsumpcji w domu - komentuje Jerzy Jakubiak, Country Manager, MAX Poland.