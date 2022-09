Sieć pizzerii Da Grasso pozyskała inwestora. 74 proc. udziałów obejmie Orkla

W ramach umowy Orkla obejmuje 74% udziałów w firmie; założycielka sieci Karolina Rozwandowicz pozostanie nadal udziałowcem, a Magdalena Piróg dalej będzie pełniła funkcję prezesa zarządu.

Rozpoczęta transakcja sprzedaży udziałów w spółce podlega standardowemu procesowi akceptacji przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Doradcą finansowym Da Grasso była Fidea Corporate Finance.

Po ponad ćwierć wieku spektakularnego rozwoju Da Grasso, gotowa byłam podzielić się udziałami tylko z kimś, kto rozumie i popiera naszą wizję prowadzenia biznesu. Takich partnerów znaleźliśmy właśnie w Orkli. Jestem przekonana, że dzięki wspólnej pracy oraz zaangażowaniu franczyzobiorców, będziemy dalej prężnie się rozwijać – powiedziała Karolina Rozwandowicz, założycielka oraz dotychczasowy większościowy udziałowiec firmy.

Da Grasso ma nowego inwestora

Orkla jest wiodącym norweskim dostawcą markowych dóbr konsumpcyjnych dla sektora spożywczego, out-of-home, specjalistycznego handlu detalicznego i piekarni. Od 2018 roku Orkla jest głównym konsolidatorem na rynku sieci pizzerii w Europie. Do tej pory zainwestowała ona w lokale w Finlandii, w krajach Beneluksu i w Niemczech. Po sfinalizowaniu transakcji, Orkla będzie zarządzała 860 pizzeriami w Europie.

Da Grasso, po finalizacji transakcji, będzie kontynuować działalność pod obecną nazwą i brandem.

To kolejny duży krok w rozwoju sieci Da Grasso. Naszym partnerem zostaje firma z dużym doświadczeniem w sektorze out-of-home. Jest to bardzo istotne z perspektywy kontynuowania obecnych warunków współpracy franczyzowej, jak i wytyczania kolejnych obszarów wzrostu, korzystnego dla wszystkich – powiedziała Magdalena Piróg, prezes zarządu spółki.

Rynek pizzy - ile jest wart?

W 2020 roku rynek pizzy w Polsce wyceniany był na 3,835 mld zł. Na tę sumę składają się zarówno lokale sieciowe, jak i niezależne restauracje, które odpowiadają za ok. 70% rynku. Według analiz rynkowych spodziewany jest dalszy wzrost wartości branży na poziomie ok. 6-7% rocznie. Wynika to m.in. z faktu, że w Polsce udział budżetu domowego w wydatkach na restauracje i hotele wynosi 3,1% i jest relatywnie niski w porównaniu do innych państw europejskich. Liderem w Europie w tym obszarze jest Portugalia - 12,4%. Dla porównania w Czechach wskaźnik ten wynosi 5,4%.

Da Grasso to największa polska sieć pizzerii, która powstała ponad 25 lat temu. Obecnie obejmuje ona 193 lokale franczyzowe, prowadzone przez ponad 150 przedsiębiorców, w 15 województwach w Polsce. W 2021 roku w ramach sieci sprzedano klientom prawie 6,5 mln sztuk pizzy.