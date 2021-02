Sieć pizzerii Stopiątka otwiera nowe lokale

Stopiątka rozwija się w czasie pandemii, fot. mat. pras.

Sieć pizzerii Stopiątka w 2020 roku uruchomiła 17 nowych pizzerii, czyli o 20 proc. więcej w stosunku do 2019 roku, kiedy rynek wolny był jeszcze od pandemii. Bardzo dobrze dla sieci rozpoczął się również 2021 rok. W ciągu 1,5 miesiąca pod marką Stopiątka powstały dwa lokale. Do końca roku w planie jest jeszcze 18 pizzerii.

Nowe pizzerie otwierają również dotychczasowi franczyzobiorcy Stopiątki, korzystając z niższych czynszów najmu spowodowanych pandemią.

– Franczyzobiorcy, którzy inwestują w kolejne pizzerie potwierdzają, że nasza strategia walki z kryzysem jest skuteczna. Jednym z najważniejszych ruchów był nacisk na sprzedaż z dostawą do klienta. Zainwestowaliśmy w narzędzia online, które pozycjonują nasze pizzerie w internecie i rozwinęliśmy aplikację Stopiątka. Dzięki niej realizujemy zamówienia bez pośredników, co korzystnie wpływa na ich cenę i wysokość sprzedaży. Naszym celem jest stworzenie własnego zaplecza technologicznego i operacyjnego, by uniezależnić się od zewnętrznych dostawców usług – mówi Marcin Ciesielski, prezes firmy Mastergrupa, do której należą marki Stopiątka i Stopiątka Fabryka. Działania okazały się skuteczne, co potwierdzają obroty sieci, które w ubiegłym roku wzrosły o 25% proc. w stosunku do 2019 r.

Stopiątka rozpoczęła również rozwój nowego konceptu franczyzowego. W marcu powstanie pierwsza pizzeria Stopiatka Fabryka.

– Nowy model testowaliśmy rok. Stworzyliśmy zautomatyzowany system wypieku pizzy, który opiera się na organizacji pracy jak przy taśmie produkcyjnej w fabryce – mówi Marcin Ciesielski. Model opiera się na sprzedaży na wynos z dostawą do klienta, nie ma sali konsumpcyjnej, a kontakt z pracownikiem pizzerii został wyeliminowany. Wszystko odbywa się bezkontaktowo. Zamówienia i płatności będą zdalne – online poprzez aplikację Stopiątki oraz dotykowe kioski elektroniczne ustawione w placówkach Stopiatka Fabryka. Do końca roku ma powstać minimum 5 lokali Stopiątka Fabryka.

Koszt inwestycji w Stopiątkę Fabryka zaczyna się od 105 tys. zł., natomiast w tradycyjną pizzerię Stopiątka od 120 tys. zł. Aktualnie na rynku funkcjonuje 65 pizzerii Stopiątka.