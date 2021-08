Sieć spaghetterii otwiera punkt w CH Nowe Czyżyny

Do grona najemców Centrum Handlowego Nowe Czyżyny w Krakowie, znajdującego się w portfolio Newbridge, dołączyła właśnie marka Makarun Premium. Lokal działający pod szyldem Al dente by Makarun Premium dostępny jest dla klientów od 25 sierpnia br.

12 restauracji w sieci



- Współpraca z największą siecią spaghetterii w Polsce to kolejny krok w kierunku stworzenia w Nowych Czyżynach ciekawego miejsca na kulinarnej mapie dzielnicy i nie tylko, chętnie odwiedzanego przez fanów kultury foodie. Al Dente by Makarun Premium wzbogaci i zdywersyfikuje segment gastronomii naszego centrum, w którym obecnie znajduje się 12 restauracji, kawiarni oraz punktów gastronomicznych - mówi Karolina Nitowska, leasing manager Newbridge Poland.



W menu nowo otwartego lokalu znaleźć można różne rodzaje makaronów z sosami. Nie zabraknie także opcji dla wegan i wegetarian oraz napojów.



Nowe Czyżyny są kolejną, dziewiątą z kolei lokalizacją popularnej sieci spaghetterii w Krakowie. Oprócz tego, Al Dente by Makarun Premium posiada swoje punkty w innych, największych miastach w Polsce m.in. w Warszawie, Katowicach, Wrocławiu, Białymstoku, ale także w Dubaju oraz Stanach Zjednoczonych.