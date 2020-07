SO! Coffee rozpoczyna współpracę z Pyszne.pl

Sieć kawiarni SO! COFFEE rozpoczęła współpracę z platformą do zamawiania jedzenia z dowozem – Pyszne.pl. Klienci za pośrednictwem strony internetowej lub aplikacji mogą zamawiać kawy, herbaty, świeżo wyciskane soki, kanapki i ciasta.

W akcji udział biorą kawiarnie w następujących lokalizacjach: Warszawa Złote Tarasy, Warszawa Metro Stacja Rondo Daszyńskiego, Poznań C.H. Avenida, Kielce C.H. Echo, Katowice PKP, Wrocław ul. Świdnicka 1, Wrocław C.H Wroclavia, Białystok C.H. Atrium, Sosnowiec C.H Plejada, Kraków ul Wielopole 32.

-Nawiązanie współpracy z pyszne.pl pozwala nam na zaspokojenie oczekiwań i nowych przyzwyczajeń konsumentów na miarę XXI wieku takich jak wygoda, szybkość obsługi oraz dostęp do produktów na żądanie. Dzięki temu nasi klienci mogą cieszyć się naszymi produktami bez wychodzenia z domu czy biura. Mamy w planach sukcesywne dodawanie nowych lokalizacji do platformy Pyszne.pl – mówi kierownik marki SO! COFFEE Anna Szcześniak.

SO! COFFEE to sieć 53 kawiarni działająca od 2012 roku na terenie Polski należąca do Grupy Lagardere Travel Retail.