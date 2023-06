Sodexo stawia na długoterminowe partnerstwo z Oxygen Park (zdjęcia)

Sodexo działa w 53 krajach. 422 tys. pracowników Sodexo każdego dnia obsługuje ponad 100 mln konsumentów. W Polsce Sodexo od 30 lat działa w dziedzinie kompleksowej obsługi nieruchomości i największą firmą FM o zasięgu ogólnopolskim. Usługi Integrated Facility Management (IFM) świadczy w ponad 200 obiektach. Prowadzi 40 restauracji pracowniczych, w tym restaurację dla pracowników biur zlokalizowanych w kompleksie Oxygen Park. Sodexo odpowiada też za obsługę techniczną obiektu, usługi sprzątania i obsługę recepcji.

– Przedłużenie umowy najmu zawsze stanowi dla nas powód do dumy. To potwierdzenie najwyższej jakości oferowanych przez nas rozwiązań. Jeśli najem przedłuża światowy lider o globalnym zasięgu, z doświadczeniem w zarządzaniu nieruchomościami i dostarczaniu usług podnoszących jakość pracy, ma to szczególną wartość. Oznacza to, że nasz Partner i jego pracownicy doceniają warunki pracy oferowane przez nowoczesną i inspirującą przestrzeń Oxygen Park - powiedział Antonio Pomes, Head of Asset Management w Golden Star Group.

Sodexo stawia na długoterminowe partnerstwo

Przestrzeń biurowa Sodexo w Oxygen Park znajduje się na 5. piętrze w budynku A i obejmuje powierzchnię 1270 mkw. Dodatkowo w kompleksie przy Al. Jerozolimskich, Sodexo wynajmuje 360 mkw. z przeznaczeniem na prowadzoną restaurację pracowniczą.

– Sodexo stawia na długoterminowe partnerstwo oparte na zaufaniu. Po uważnej analizie potrzeb naszego zespołu oraz bazując na dotychczasowej dobrej współpracy z Golden Star Group, zdecydowaliśmy się na przedłużenie umowy najmu na kolejne lata. W Oxygen Park mamy możliwość stworzenia komfortowej przestrzeni dla naszych pracowników, która sprzyja zarówno pracy w skupieniu, jak i pracy kreatywnej. Chcemy stworzyć przestrzeń, do której chętnie się wraca i która sprzyja innowacjom – powiedziała Marta Stańczak, Managing Director, Sodexo Polska.

Oxygen Park jest nowoczesnym kompleksem biurowym, zlokalizowanym bezpośrednio przy Alejach Jerozolimskich, w biznesowym obszarze Warszawy. Projekt składa się z dwóch sześciokondygnacyjnych budynków o łącznej powierzchni najmu ponad 18 000 mkw. Całkowicie przeszklona fasada budynków zapewnia maksymalne doświetlenie światłem dziennym, a otwierane okna umożliwiają wentylację pomieszczeń świeżym powietrzem. Układ każdego piętra pozwala na elastyczne rozwiązania biurowe dostosowane do potrzeb nawet najbardziej wymagających najemców. Zastosowane w kompleksie rozwiązania pro-środowiskowe zostały potwierdzone certyfikatem BREEAM na poziomie „Very Good”.

Lokalizacji Sodexo w Oxygen Park

Do dyspozycji najemców Oxygen Park – oprócz najwyższej jakości powierzchni biurowych – są również zielone patio ze strefą relaksu, kantyna oraz punkty handlowo-usługowe. Na terenie inwestycji znajdują się również 162 miejsca parkingowe w garażu podziemnym, stojaki rowerowe oraz szatnie z prysznicami.

Dzięki położeniu przy jednej z najważniejszych arterii Warszawy, do kompleksu można dogodnie dojechać z każdego miejsca w stolicy i okolic – zarówno samochodem, jak i środkami transportu publicznego, w tym kolejką WKD (bliskość stacji „WKD Raków”). Obiekt położony jest zaledwie 7 km zarówno od lotniska Okęcie, jak i od centrum miasta. Dodatkowym atutem lokalizacji Oxygen Park jest sąsiedztwo kilku centrów handlowych, m.in.: Reduta i Blue City oraz supermarketów Leclerc i Makro.

Projekt architektoniczny Oxygen Park powstał w renomowanej pracowni JEMS Architekci. Inwestycja została oddana do użytku w 2013 r. Wśród najemców Oxygen Park, oprócz Sodexo, znajdują się m.in. takie firmy jak: Agfa, DiaSorin, Parker Hannifin czy Nieruchomości Plus.

Golden Star Group i Sodexo

Golden Star Group jest firmą inwestycyjną, działającą na globalnym rynku nieruchomości od 20 lat. Koncentruje się na nabywaniu nieruchomości i tworzeniu ich wartości dodanej poprzez wynajem oraz zarządzanie. Firma specjalizuje się w inwestycjach o wysokiej stopie zwrotu, w segmentach handlowym, biurowym i luksusowych usług hotelarskich.

Portfolio Golden Star Group obejmuje projekty o łącznej wartości przekraczającej 1,5 mld euro, które zlokalizowane są w Niemczech, Holandii, Polsce i Czechach. Wśród projektów należących do polskiego portfela firmy znajdują się m.in. Konstruktorska Business Center, Oxygen Park, LIM Centre w Warszawie czy DOT Office w Krakowie.

Sodexo od 30 lat prowadzi działalność w Polsce w dziedzinie kompleksowej obsługi nieruchomości. Usługi Integrated Facility Management (IFM) świadczy w ponad 200 obiektach. Prowadzi 40 restauracji pracowniczych. Wspiera firmy w zarządzaniu miejscem pracy i tworzeniu bezpiecznej przestrzeni dla pracowników w obiekcie klienta. W portfolio stałych klientów ma wiele ikonicznych brandów z branż m.in.: przemysłowej, FMCG, farmaceutycznej i technologicznej.