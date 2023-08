Sodexo zapewni klientom roślinne opcje w menu

Sodexo współpracuje z RoślinnieJemy

Przy współpracy z ekspertką RoślinnieJemy, Dominiką Targosz, zostało zweryfikowanych ponad 100 receptur potraw na bazie roślin, serwowanych na co dzień w restauracjach Sodexo. Wegetariańskie dania stały się w całości roślinne - usunięto i zastąpiono w nich składniki odzwierzęce takie jak mleko czy jajka - oraz odświeżono je tak by były atrakcyjne dla konsumentów.

Obszar cateringowy to jedna z kluczowych części biznesu Sodexo Polska. W ramach długofalowej strategii zrównoważonego rozwoju, naszą ambicją jest zapewnianie naszym klientom i konsumentom opcji roślinnych w 100% naszych restauracji. Obsługujemy ponad 8000 konsumentów dziennie w ponad 40 restauracjach - mówi Marcin Grabiwoda, Regional Operations Director w Sodexo Polska.

Współpraca RoślinnieJemy i Sodexo jest pionierskim działaniem, które pozwala zmniejszyć koszty produkcji firmy i uczynić ją przyjaźniejszą środowisku.

Działania Sodexo w kierunku zwiększenia udziału roślinnego jedzenia w menu restauracji pracowniczych kreują nową narrację dla innych firm spożywczych. Wspierają także tworzenie nowych nawyków żywieniowych. Audyt, który mieliśmy okazję przeprowadzić w Sodexo, pozwolił zmniejszyć wykorzystanie składników odzwierzęcych, przy jednoczesnym zachowaniu tradycyjnych smaków. Firma nie tylko odpowiada na zmieniające się potrzeby Polaków, ale też stawia fundament dla nowoczesnego, systemowego podejścia do budowania oferty gastronomicznej - mówi Maciej Otrębski, strategic partnership manager w RoślinnieJemy

Sodexo zarządza 40 restauracjami pracowniczymi w Polsce

Świadczone w blisko 30 miastach usługi żywieniowe stanowią istotną część biznesu firmy. Rozwijanie roślinnego menu to nie tylko reakcja w odpowiedzi na potrzeby klientów. Zapewnianie bezmięsnych opcji wyboru konsumentom to jeden z elementów szerszej strategii o nazwie Better Tomorrow 2025. Strategia ta w ostatnich latach wytycza ścieżkę, którą podąża Sodexo w zakresie zrównoważonych działań. ⅓ dań serwowanych w ich restauracjach ma być roślinna, tak jak i 2/3 produktów używanych we wszystkich przepisach. Oprócz wzbogacania menu o roślinne dania, firma wyeliminowała również plastikowe artykuły jednorazowego użytku ze swoich restauracji, a także zrezygnowała z jaj z chowu ściółkowego na rzecz jaj typu 0 i 1. Skupia się również na minimalizowaniu odpadów żywieniowych i pozyskiwaniu produktów spożywczych ze zrównoważonych hodowli, z uwzględnieniem lokalnych dostawców.

Firma dba o to, by zatrudniać odpowiednie do realizacji tego podejścia osoby. Główny Szef Kuchni Sodexo to Michał Fabiszewski, który podobnie jak Dominika Targosz jest ambasadorem Chefs for Change - kampanii, która od 2019 roku zrzesza polskich szefów i szefowe kuchni wokół idei rozwijania i promowania roślinnego sposobu żywienia.