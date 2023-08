Sphinx rozpoczyna współpracę z popularną cukiernią

Sphinx rozpoczyna współpracę z Cukiernią Sowa

- W restauracjach Sphinx duży nacisk kładziemy na jakość. Dlatego cieszy fakt, że do grona partnerów sieci dołącza renomowany partner z ugruntowaną pozycją na polskim rynku. Cukiernia Sowa to rodzima marka, za którą stoi wieloletnie doświadczenie. Wprowadzone w ramach naszej współpracy słodkości uzupełniają szeroką ofertę deserów serwowanych w restauracjach Sphinx i bardzo dobrze sprawdzą się na rożne okazje wizyt, w tym na spotkania towarzyskie przy ciastku i filiżance kawy – mówi Mateusz Cacek, wiceprezes Sfinks Polska, do której należy Sphinx.

Wyroby Cukierni Sowa w restauracjach Sphinx

W ramach współpracy z Cukiernią Sowa w menu sieci Sphinx pojawi się jabłecznik deserowy, czyli mus jabłkowy z dużymi kawałkami jabłek zapieczony w kruchym cieście. Klienci restauracji zamówią też biszkopt o smaku czekoladowym przekładany nadzieniem ciasteczkowym i musem czekoladowym serwowany pod nazwą Naked Cake Mini oraz sernik z wiśniami podawany na kakaowym spodzie z kruszonką i cukrem pudrem.

- Cieszymy się, że sieć restauracji Sphinx zaufała marce Cukiernia Sowa. To partnerstwo jest dla nas doskonałą okazją do zaprezentowania gościom restauracji Sphinx wysokiej jakości wyrobów cukierniczych, sprzedawanych codziennie w ponad 160 Cukierniach Sowa w Polsce i za granicą

– komentuje Michał Sowa, członek zarządu w Cukierni Sowa.

Cukiernia Sowa to polska, rodzinna firma, z ponad 75-letnią tradycją. W swojej ofercie ma różnorodne wyroby wykonywane ze starannością przez mistrzów cukiernictwa. Posiada lokale zarówno w Polsce, jak i za granicą, gdzie promuje ręczne rzemiosło cukiernicze.

Grupa Sfinks Polska zarządza 109 lokalami gastronomicznymi na terenie Polski, w tym siecią 69 restauracji SPHINX (segment casual dining), 34 pubami Piwiarnia (segment gastro pubów), 3 restauracjami Chłopskie Jadło (segment casual dining) 2 lokalami The Burgers i lokalem Lepione Pieczone by Chłopskie Jadło. Spółka prowadzi też sprzedaż w dostawie w oparciu o marki dostępne tylko w dowozie takie jak The Burgers, Och! PITA, Yolo Chicken czy Da Mamma. Pod względem wielkości sprzedaży oraz liczby restauracji, Sphinx jest największą w Polsce siecią typu casual dining. Sfinks Polska jest jednocześnie trzecią pod względem przychodów firmą gastronomiczną w Polsce.