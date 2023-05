SPHINX wraca na wrocławski Rynek

„SPHINX przy wrocławskim Rynku był jedną z najdłużej działających restauracji naszej sieci. Niestety pandemia i związany z nią lockdown dla gastronomii oraz posiadanie w pobliżu drugiego lokalu, na Placu Solnym, spowodowały, że musieliśmy zakończyć tam działalność. Dziś jesteśmy w zupełnie innej sytuacji i zdecydowaliśmy się na powrót dokładnie w to samo miejsce. Teraz przygotowujemy restaurację do ponownego otwarcia. Chcielibyśmy, by jak najszybciej goście mogli znów korzystać z naszej oferty – mówi Mateusz Cacek, wiceprezes Sfinks Polska, spółki do której należy sieć SPHINX.

Nowy wrocławski SPHINX jest w trakcie kompletowania personelu. Plan zakłada, że lokal otworzy się w ciągu kilku tygodni. Będzie to czwarta wrocławska restauracja sieci SPHINX, obok lokali przy Placu Solnym, w CH Pasaż Grunwaldzki i CH Futura Park.

Restauracje grupy Sfinks Polska, do której należy m.in. sieć SPHINX, na koniec kwietnia wypracowały przychody w wysokości 58,9 mln zł, co oznacza wzrost o 20,5%. W samym kwietniu br. grupa odnotowała wzrost sprzedaży gastronomicznej o 15% do 14,68 mln zł. Takie obroty wypracowały 73 restauracje pod szyldami SPHINX, Chłopskie Jadło, Lepione Pieczone by Chłopskie Jadło oraz The Burgers. Na porównywalnej sieci lokali wzrost przychodów gastronomicznych w kwietniu był jeszcze wyższy i wyniósł 20,3% rok do roku.