Starbucks oddaje fusy do ponownego użycia

- W czasie lockdownów nie tylko utrzymaliśmy sympatię naszych stałych gości, ale także zagościliśmy w sercach wielu nowych osób, dzięki rozwijaniu kanału delivery i poszerzeniu współpracy z agregatorami o Pyszne.pl i Uber Eats – opowiada Vedran Modrić, dyrektor operacyjny Starbucks Polska.

W wakacje Starbucks otworzył nową kawiarnię w Gdańsku przy ul. Rajskiej, a następną w listopadzie w Łodzi, naprzeciwko stacji dworca nazywanej przez mieszkańców miasta Stajnią Jednorożców.

Przetwarzanie fusów

Od 2020 roku marka współpracuje ze startupem EcoBean i wspólnie pracuje nad możliwościami jakie daje przetwarzanie fusów. - Wspieramy ich testy nad ponownym wykorzystaniem kawowych odpadów, przekazując fusy zbierane w warszawskich kawiarniach. W ubiegłym roku wyszliśmy do naszych gości z inicjatywą pod hasłem "Zabierz fusy do domu", zachęcając ich do zabierania poporcjowanych fusów ze sobą i ponownego ich wykorzystania jako ekologiczny środek do czyszczenia domu, czy kawowy peeling – opowiada Katarzyna Pijanowska. Akcja, której celem jest ponowne wykorzystanie surowca, cieszy się w Polsce dużą popularnością, szczególnie wśród osób żyjących zgodnie z ideą zero waste.

Cele na 2022 rok

Marka planuje kontynuację i rozwój działań z zakresu odpowiedzialności społecznej, szczególnie w zakresie ekologii oraz zrównoważonego rozwoju. - Chcemy coraz bardziej angażować się w życie lokalnych społeczności, dawać naszym gościom poczucie, że są u siebie, a marka podziela ich wartości”. – dodaje Katarzyna Pijanowska.

Firma zachęca do przychodzenia do kawiarni z własnym kubkiem, wówczas kawa jest tańsza o 1 zł.