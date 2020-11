Stava chce pozyskać 4,2 mln zł na rozwój i zagraniczną ekspansję

Od stycznia 2018 roku do października 2020 roku Stava urosła o 1890 proc., fot. mat. pras.

Stava, gastro-kurierska sieć franczyzowa, 25 listopada br. uruchomiła emisję akcji w modelu crowdfundingu. Planuje pozyskać ok. 4,2 mln zł od inwestorów. Pozyskane środki pozwolą jeszcze bardziej przyspieszyć rozwój sieci franczyzowej w Polsce i Europie.

W 2019 roku przychód sieci (partnerów franczyzowych Stava oraz samej spółki) ze sprzedaży usług kurierskich wyniósł 8,8 mln zł. W samym październiku br. miesięczna sprzedaż wyniosła już 1,8 mln zł. Od stycznia 2018 roku do października 2020 roku sieć urosła o 1890 proc. Stava uruchamia emisję akcji, żeby zdobyć kapitał na dalszą ekspansję.

- Pozyskane środki planujemy przeznaczyć na szybką rozbudowę sieci do 93 oddziałów w Polsce do końca 2021 roku oraz wejście w 2021 roku na rynek niemiecki. Zakładamy, że w ciągu kolejnych 24 miesięcy od rozpoczęcia działalności w Niemczech, Stava będzie mogła również wejść na rynki we Francji, Wielkiej Brytanii oraz Włoszech. Docelowo planujemy działać w większości krajów europejskich. Wierzymy, że jesteśmy cały czas na początku dowozowej rewolucji i chcemy, aby dzięki tej emisji jak najwięcej inwestorów stało się jej częścią - powiedział Paweł Aksamit, prezes zarządu Stava S.A.



Stava ma obecnie 30 oddziałów franczyzowych w 26 miastach w całej Polsce. Codziennie realizuje tysiące dostaw posiłków z restauracji oraz zakupów ze sklepów. Współpracuje z największymi markami rynku gastronomicznego (m. in. AmRest, Sfinks, North Fish, Telepizza) i handlowego (np. sieć Stokrotka) oraz setkami niezależnych restauracji oraz sklepów.