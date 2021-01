Stava nawiązuje współpracę z Pointapack i inwestuje w rozbudowę oferty dla sieci handlowych

Rozwój segmentu dowozów zakupów znacząco przyspieszył w 2020 roku, fot. mat. pras.

Stava S.A. oraz Pointpack S.A. podpisały list intencyjny w sprawie rozwoju wzajemnej współpracy. Obie spółki chcą wspólnie rozwijać segment lokalnych usług miejskich skoncentrowanych na dostawach.

Pointpack S.A. jest integratorem budującym rozwiązania IT dla branży handlowej i kurierskiej w obszarze ostatniej mili logistyki miejskiej, systemów kasowych i punktów “click and collect”. Spółka skupia się na budowaniu efektów synergii i skali wypływającej z integracji wielu partnerów poprzez tworzenie przestrzeni biznesowej do koopetycji w handlu tradycyjnym oraz internetowym, logistyce i usługach na żądanie.

- Obecnie wspieramy ponad 8 000 punktów handlowych w integracji usługi nadawania i odbierania przesyłek. Tworzymy ekosystem, dzięki któremu efekt skali pojawia się szybciej, a klienci mają możliwość skorzystania z usług kurierskich. Szacujemy, że do 2025 r. roczna liczba przesyłek wzrośnie do ok. 32 na mieszkańca w porównaniu do ok. 14 w tym roku - mówi Marek Piosik, prezes Pointpack S.A.



Stava S.A. jest największą franczyzową siecią gastro-kurierską, która rozwija także ofertę w zakresie lokalnych usług kurierskich ostatniej mili dla branży handlowej.

- Rozwój segmentu dowozów zakupów i innych usług realizowanych dla branży handlowej w zakresie logistyki ostatniej mili znacząco przyspieszył w 2020 roku i wszystko wskazuje na to, że ten trend utrzyma się w 2021 roku. Inwestujemy w rozbudowę oferty dla sieci handlowych i dlatego cieszymy z perspektywy dalszej, szerszej współpracy z Pointpack S.A. - powiedział Grzegorz Aksamit, wiceprezes Stava S.A.