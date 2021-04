Stava: Rynek dostaw jedzenia w 2020 roku był wart prawie 9,5 mld zł

Rynek dostaw jedzenia w 2020 roku urósł aż o 42 proc., fot. Shutterstock

Jak wynika z najnowszej edycji raportu Stava, cały rynek dostaw jedzenia w 2020 roku był wart prawie 9,5 mld zł i w porównaniu do 2019 roku urósł aż o 42 proc.

Według szacunków opracowanych na zlecenie Stava, cały rynek gastronomiczny osiągnął w 2020 roku wartość prawie 21,7 mld złotych – to o 15% mniej niż w 2019 roku. Skokowy wzrost odnotował natomiast segment dowozów jedzenia z lokali, który rok do roku urósł aż o 42%, do poziomu 9,48 mld zł. Polacy nadal najchętniej zamawiają jedzenie z dostawą dzwoniąc do restauracji, ale segment zamówień online urósł w porównaniu do 2019 o 67% i osiągnął wartość 2,26 mld zł.

- Istotnie wzrosła średnia wartość rachunku w dowozie – aż o 10,1%, licząc rok do roku. Zmieniło się również to w jaki sposób płacimy za jedzenie z dostawą. W zeszłym roku po raz pierwszy udział płatności gotówką w całym “torcie” płatności spadł poniżej 40% i wyniósł 32,17% - mówi Paweł Aksamit, prezes Stava S.A.



Podczas pierwszego lockdownu gastronomii, czyli między 12 marca a 17 maja 2020 roku, płatności online po raz pierwszy, odkąd Stava opracowuje raporty o rynku dowozów jedzenia, stanowiły główny sposób opłacania zamówień na jedzenie w dowozie. Gotówką przy odbiorze zdecydowało się wtedy uiszczać należność zaledwie 22,25% konsumentów, a online zapłaciło 53,45% konsumentów.

Zmieniły się również pory w jakich Polacy zamawiają jedzenie. Analizując cały 2020 roku można zauważyć, że dobowy szczyt zamówień znacząco się wydłużył – zaczynał się w okolicach południa i trwał aż do godziny 20. Wynika to w głównej mierze z faktu, że w okresach lockdownów rzadziej przemieszczaliśmy się między biurem a domem w godzinach 16:00 – 18:00 a częściej, niż w poprzednich latach, zamawialiśmy w tym czasie posiłki z dowozem. Natomiast cały czas szczytowym okresem w ciągu tygodnia, jeżeli chodzi o dowozy, są weekendy. Dniem, w którym Polacy zamawiają jedzenie z dostawą najczęściej pozostaje niedziela.