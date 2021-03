Stołeczni restauratorzy otwierają biznesy

Życie w pandemii trwa już rok. Dala się we znaki chyba wszystkim na całym świecie. Jednak jedną z najbardziej poszkodowanych branż jest gastronomia. Dlatego stołeczni restauratorzy robią co mogą by przetrwać ten koszmarny czas.

Mimo obowiązujących restrykcji w naszym kraju, część właścicieli lokali otworzyło swoje biznesy. Mieszkańcy stolicy chętnie korzystają z tych miejsc. Wszystko za sprawą akcji #otwieraMY, do której przyłączają się kolejni, warszawscy właściciele firm - informuje warszawa.naszemiasto.pl.

Działają m.in: Miejska Dżungla - w lokalu przy ul. Nowogrodzkiej organizowane są "szkolenia w Tropikalnej Szkole Barmańskiej". W programie szkolenia m.in. sekrety i tajniki jak samemu

przygotować swojego ulubionego drinka. Szkolenia zakończone degustacją. - Szkolenia prowadzone są z zachowaniem wszelkich standardów sanitarnych związanych z wirusem COVID-19 - informuje na Facebooku Miejska Dżungla.