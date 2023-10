Strategia Sfinks: franczyza, dania gotowe w sklepach, gastrobary, Egipt

Spółka zaobserwowała, iż wpływ trudnego okresu, jakim niewątpliwie było ziszczenie się szeregu zagrożeń, jak istotne zmiany prawa podwyższające koszty funkcjonowania restauracji, epidemia covid-19, niespodziewany wybuch wojny w Ukrainie i wysoka inflacja spowodował na rynku gastronomicznym istotne zmiany w obszarach: „zmęczenia” znacznej liczby właścicieli niesieciowych restauracji oraz hoteli posiadających restauracji; znaczny wzrost podaży lokali dostępnych pod działalność gastronomiczną, w tym po istniejących restauracjach; spadek dynamiki rozwoju/ liczby lokali w sieciach gastronomicznych oferujących franczyzę w oparciu o słabe know-how i/lub nieprzejrzyste zasady zaopatrzenia restauracji w surowce; wzrost liczby klientów kierujących się przy zakupie ceną lub promocjami przy jednoczesnym utrzymaniu oczekiwań co do jakości oferty za wydatkowane środki (value for money).

Cele strategiczne Grupy Sfinks to:

Systematyczny wzrost wartości akcji Sfinks Polska SA

Zbudowanie silnych fundamentów do dalszego wieloletniego rozwoju Grupy Sfinks Polska

Wypłata dywidendy akcjonariuszom po odbudowaniu kapitałów spółki



- Istniejąca sieć restauracji, silne marki i wypracowany model franczyzowy stanowią nasze istotne przewagi na rynku. To jednak nie jedyne nasze atuty. Program lojalnościowy Aperitif, dania gotowe, które z coraz większym sukcesem od dwóch lat rozwijamy i sprzedajemy do największych sieci sklepów w Polsce, a rozwiązania IT, w które inwestowaliśmy przez ostatnie lata, to narzędzia do wypracowywania dalszych wzrostów. W przyszłości, po odbudowaniu kapitałów własnych, mamy ambicje bycia spółką dywidendową i dzielenia się zyskiem z naszymi inwestorami – komentuje Sylwester Cacek, prezes zarządu Sfinks Polska.

Strategia rozwoju Sfinks Polska przewiduje, że do końca 2024 roku Sfinks spłaci przewidziane postępowaniem restrukturyzacyjnym zobowiązania handlowe i publicznoprawne, a do sierpnia 2028 roku zamierza spłacić w całości kredyt w BOŚ Banku. Równolegle spółka zamierza kontynuować rozwój sieci w Polsce w oparciu o posiadane marki. Według określonych w strategii celów, sprzedaż na porównywalnej sieci ma rosnąć znacznie powyżej inflacji. Dodatkowo Sfinks planuje w okresie strategii podwoić liczbę restauracji. Głównym modelem rozwoju sieci w grupie będzie model franczyzowy.

- Większość naszych lokali chcemy przekształcić na model franczyzowy, gdyż jest on najbardziej efektywny. Chcemy też w ten sposób dalej rozwijać nasze sieci. Planujemy jednocześnie budować nowe koncepty, które pozwolą na niższy poziom zatrudnienia personelu w restauracjach. Bazą do tego rozwoju ma być nasza najsilniejsza marka - SPHINX, której rozpoznawalność wspomagana przekracza 80%. Chcemy rozwijać sieć gastropubów pod marką SPHINX Sport Bar czy też sieć The Burgers by SPHINX w segmencie quick service restaurants. Planujemy też dalszy rozwój w tym obszarze pod marką Lepione&Pieczone by Chłopskie Jadło. Działanie pod znaną marką pozwoli też wzmocnić naszych franczyzobiorców w pozyskiwaniu korzystniejszych ofert najmu czy też obniżać ich koszty rozpoczęcia działalności dzięki uzyskiwaniu fit out od wynajmujących, czyli lokali już przygotowanych do prowadzenia restauracji. Pozostajemy również otwarci na współpracę z osobami, które już prowadzą restauracje i chciałyby się włączyć do systemu franczyzowego Sfinks Polska – komentuje Sylwester Cacek.

Zgodnie z założeniami strategii, Sfinks przewiduje również rozwój zagraniczny marki SPHINX w oparciu o franczyzę lub masterfranczyzę. Ma być on realizowany poprzez podmiot zależny SPHINX Restaurants. Aktualnie Sfinks posiada list intencyjny dotyczący sprzedaży masterfranczyzy na terenie Egiptu.

Źródłem dodatkowych przychodów, z wykorzystania efektów synergii wynikających ze skali działania, ma być także dla Sfinks Polska współpraca z podmiotami spoza grupy. Dotyczy to przede wszystkim spółki posiadającej marki WOOK i Meta, w której Sfinks ma 24% udziałów czy też spółki, rozwijającej włoską markę Popolo. Marki te już uzupełniają ofertę grupy w ramach łączonych konceptów gastronomicznych.

- Nasi franczyzobiorcy nierzadko otwierają tzw. restauracje combo, gdzie w ramach jednego zaplecza gastronomicznego obsługiwane są zlokalizowane po sąsiedzku restauracje kilku marek, np. SPHINX i Piwiarnia. Chcemy nie tylko rozwijać ten kierunek, ale także pójść o krok dalej i korzystać z szerokiej oferty dań różnych kuchni także w ramach rozwijanych w grupie dań gotowych – zapowiada prezes Sfinksa.

W ciągu ostatnich dwóch lat w największych sieciach handlowych w Polsce zostały sprzedane już ponad 3 miliony dań gotowych sygnowanych marką SPHINX. Aktualnie oferta w tym segmencie obejmuje ponad 35 pozycji - zarówno dania pod markami własnymi SPHINX, Chłopskie Jadło i Spice Up, obejmującej dania kuchni indyjskiej, jak i - na bazie licencji od współpracujących podmiotów - dania kuchni azjatyckiej WOOK i kuchni włoskiej Popolo.

Sfinks zamierza wykorzystać siłę swoich marek nie tylko do rozwoju w gastronomii. Planuje także rozszerzenie wykorzystania marki SPHINX dla oznakowania hoteli, w których zlokalizowane są restauracje pod tym szyldem. Pierwszy taki obiekt funkcjonuje już przy trasie ekspresowej S8 w Żabiej Woli pod Warszawą.

W ramach działań rozwojowych Sfinks zamierza także kontynuować rozwój narzędzi IT, w tym algorytmów wykorzystujących narzędzia sztucznej inteligencji w celu optymalizacji i profesjonalizacji ofert dla klientów. Będzie to powiązane z rozwojem programu lojalnościowego Aperitif, którego liczba użytkowników w okresie trwania strategii ma wzrosnąć do minimum półtora miliona. Wprowadzane nowoczesne rozwiązania będą wspierać automatyzację procesów.

Realizacja strategii ma być finansowana z wolnej gotówki wypracowywanej przez grupę, a także ze środków pochodzących od franczyzobiorców, którzy zgodnie z zasadami modelu franczyzowego finansują uruchamianie swoich lokali. Będą oni mogli korzystać z modelu finansowania inwestycji wdrożonej przez Sfinks Polska jako franczyzodawcę.

