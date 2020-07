Subway kolejny raz na celowniku organizacji prozwierzęcych

Po miesiącach przerwy spowodowanej koronawirusem Fundacja Alberta Schweitzera wraz z koalicją Open Wing Alliance wznawia kampanię przeciwko sieci Subway.

W grudniu 2019 roku Fundacja Alberta Schweitzera wraz z koalicją Open Wing rozpoczęła ogólnoeuropejską kampanię, w ramach której firma Subway, największa na świecie sieć fast foodów, została wezwana do podniesienia standardów dobrostanu zwierząt w odniesieniu do brojlerów, czyli kurcząt hodowanych na mięso. Wiosną tego roku, w związku z epidemią SARS-CoV-2 i związanymi z nią ograniczeniami w przemyśle spożywczym, organizacje prozwierzęce wchodzące w skład koalicji, postanowiły wstrzymać kampanię do czasu powrotu sytuacji do normy.

- W marcu wstrzymaliśmy naszą kampanię przeciwko sieci Subway, nie chcąc narażać nikogo na większe ryzyko infekcji i chcąc uniknąć pogarszania się niestabilnej sytuacji ekonomicznej franczyzobiorców. Jednakże biorąc pod uwagę fakt, iż branża gastronomiczna była w stanie wznowić swoją działalność w wielu częściach Europy, a Subway posiada ugruntowaną pozycję w zakresie łańcucha dostaw, postanowiliśmy wznowić naszą kampanię - mówi Karolina Kunda-Kuwieckij, Communication & Campaigns Manager w Fundacji Alberta Schweitzera.

W dniach 22-29 lipca organizowany jest ogólnoeuropejski tydzień protestów online na różnych platformach mediów społecznościowych.

Tym razem jednak kampania nie będzie skierowana bezpośrednio do właścicieli restauracji, lecz do europejskich biur kanapkowego giganta.