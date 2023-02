Subway miał rekordowy rok, ale franczyzowa sieć po 58 latach idzie na sprzedaż

Sprzedaż sieci franczyzowych barów restauracyjnych Subway za 10 mld dol. byłaby jedną z największych transakcji w branży fast food od 2020 roku.

W Ameryce Północnej sprzedaż w działających barach restauracyjnych wzrosła w ubiegłym roku o 7,8% w porównaniu z 2021 r.

Międzynarodowy zasięg sieci zwiększył się, co wygenerowało dodatkową sprzedaż, która globalnie wzrosła o 9,2% w ujęciu rocznym.

Sprzedaż sieci franczyzowych barów Subway za 10 mld dol. byłaby jedną z największych transakcji w branży fast food od czasu, gdy Inspire Brands kupił Dunkin’ Donuts za 11,3 mld dol. w październiku 2020 roku.

Międzynarodowy rozwój i cyfryzacja Subway

Dzięki odnowionemu menu, remontowi sklepów i międzynarodowemu rozwojowi Subway odnotowuje w ostatnich latach odbicie. Prywatna firma poinformowała niedawno, że sprzedaż w Ameryce Północnej w działających punktach wzrosła w ubiegłym roku o 7,8% w porównaniu z 2021 r., co przekroczyło prognozy o ponad 700 mln dol.

Ważnym wydarzeniem dla firmy był rozwój cyfrowy, a sprzedaż realizowana za pośrednictwem aplikacji lub usług stron trzecich podwoiła się w stosunku do 2021 r. Międzynarodowy zasięg również się zwiększył, po otwarciu w zeszłym roku ponad 750 restauracji, co wygenerowało dodatkową sprzedaż, która globalnie wzrosła o 9,2% w ujęciu rocznym.

Oszczędności i zmiany w menu Subway

W tym roku we wszystkich placówkach pojawią się nowe krajalnice do mięsa, co jest odejściem od poprzedniej metody wysyłki wstępnie pokrojonego mięsa do poszczególnych lokalizacji.

- Nie tylko daje to gościom lepsze wyobrażenie o sieci po zobaczeniu ładnego, świeżo pokrojonego, puszystego mięsa, ale przynosi także oszczędności, ponieważ płaciliśmy dużo pieniędzy za pocięcie go w innym miejscu i transport – mówi CNN dyrektor generalny Subway, John Chidsey.

Oszczędności mają być zainwestowane w nadchodzące zmiany w menu, które mają zadebiutować latem tego roku.