Sylwester Cacek: Bunt gastronomii będzie coraz większy

Sylwester Cacek, prezes zarządu Sfinks Polska

Przedłużenie gastronomicznego lockdownu do maja stanie się gwoździem do trumny dla wielu restauracji. Bunt nieposłusznego otwierania lokali zacznie narastać, bo ich właściciele nie będą mieli innego wyjścia - mówi Sylwester Cacek, prezes Sfinks Polska i przewodniczący Rady Związku Pracodawców HoReCa.

Co pan myśli o akcji OtwieraMy się? Czy franczyzobiorcy Sfinksa biorą w niej udział? A może związek HoReCa wydał opinię w tej sprawie?

Sylwester Cacek, prezes Sfinks Polska i przewodniczący Rady Związku Pracodawców HoReCa: Oficjalnego stanowiska rada nie zajęła. Z tego co wiem, żaden nasz franczyzobiorca nie bierze udziału w tej akcji.

Rozumie pan ten bunt, czy go potępia?

Każdy przypadek jest inny, trudno generalizować. Są m.in. podmioty, które nie dostały żadnego wsparcia, bo zbyt krótko działają na rynku. Inne być może dostały niewystarczającą pomoc. Gastronomia jest różnorodna, co wielokrotnie podkreślaliśmy w rozmowach z rządem. Podejście do niej jak do jednego tworu jest wielkim błędem. Nie można jedną miarką traktować pizzerii, baru sushi, restauracji premium, kantyny biurowej i fast foodów na food courcie. Rozumiem jednak, że wszyscy działamy pod presją. Dlatego nie chcę krytykować ani decyzji związanych z lockdownem, ani tego nieposłuszeństwa obywatelskiego. Teraz liczy się przede wszystkim zdrowie i życie nas wszystkich.

