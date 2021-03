Szwedzkie burgery w ofercie Wroclavii

We Wroclavii została otwarta restauracja sieci Max Premium Burgers. Teraz szwedzkie burgery dostępne są bezpośrednio przy dworcu PKP i PKS.

MAX Burgers to najstarsza szwedzka sieć restauracji serwująca burgery. To jednocześnie jedna

z pierwszych w Europie sieci restauracji szybkiej obsługi. Obecnie liczy ponad 170 lokali,

m.in. w Norwegii, Danii i Polsce.

- Wrocław był pierwszym polskim miastem, do którego zawitał MAX Premium Burgers. Cieszymy się,

że otwieramy tu już drugi lokal. Wroclavia to kluczowe miejsce na handlowej mapie stolicy Dolnego Śląska. Jesteśmy blisko głównego wejścia do centrum, przy ruchliwej ulicy, naprzeciwko dworca PKP. Kiedy skończą się obostrzenia pandemiczne i wokół ponownie zaroi się od pieszych, lokal ten mimo niewielkiej powierzchni z pewnością pokaże duży potencjał. Jesteśmy o tym przekonani – podkreśla Jerzy Jakubiak, Country Manager, MAX Poland.

Restauracja we Wroclavii obecnie, zgodnie z obowiązującymi zasadami sanitarnymi, sprzedaje dania tylko na wynos lub z dostawą, przez aplikacje partnerów delivery (docelowo: Uber Eats, pyszne.pl, Glovo, glodny.pl, Wolt). Jest czynna 7 dni w tygodniu od godz. 9:00 do 22:00. Do godziny 10:30 obowiązuje oferta śniadaniowa.