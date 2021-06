Too Go To Go: Polacy uratowali 1 222 506 kg jedzenia

Przez dwa lata do społeczności Too Go To Go dołączyło 1 milion użytkowników. To o 700 tysięcy więcej niż przed rokiem. W tym czasie Polacy uratowali aż 1 222 506 kg jedzenia, które z pomocą aplikacji zamiast w koszu, wylądowało na stołach użytkowników. Wyłącznie w Polsce zaoszczędziliśmy planecie emisji o wartości 3 057 500 kg CO2.

Too Good To Go jest narzędziem, z którego chętnie korzystają zarówno duże marki, jak i małe lokalne przedsiębiorstwa, chcące ograniczyć skalę marnowanego jedzenia. Tylko w ostatnim roku do będących już w stałej współpracy z Too Good To Go zespołu rozpoznawalnych marek jak: Starbucks, Costa Coffee, Pizzy Hut, Green Caffe Nero, A. Blikle, North Fish, dołączyli m.in. BP, Carrefour, Flying Tiger czy Danone. W każdym mieście można również uratować pieczywo z lokalnych piekarni, desery z kawiarni, owoce i warzywa oraz gotowe dania z restauracji.