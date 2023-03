Too Good To Go chce dotrzeć do większej liczby odbiorców, by ratować jedzenie

"Siła marki odegrała kluczową rolę w rozwoju Too Good To Go. Pomogła zbudować zaangażowaną społeczność, zyskać wiarygodność i utrzymać wysoki poziom wzrostu organicznego. Aby kontynuować swój wpływ, twórcy zdali sobie sprawę z potrzeby odwołania się do szerokiej publiczności, wychodzącej poza grupę, która już dostrzega pilną potrzebę działań na rzecz niemarnowania żywności" - informuje marka.

Do tej pory komunikacja Too Good To Go koncentrowała się głównie na jedzeniu i korzyściach środowiskowych. Teraz ma pogłębić emocjonalną więź z użytkownikami, stawiając ich w centrum uwagi. Nowa tożsamość marki to również okazja, by celebrować każdy gest odnoszący się do ratowania jedzenia przed zmarnowaniem i sprawiać, by ludzie czuli się z tego dumni.

- Każdego dnia miliony użytkowników i tysiące partnerów wywierają pozytywny wpływ za pomocą Too Good To Go, po prostu ratując dobre jedzenie przed zmarnowaniem. Każdy taki akt pomaga spowolnić globalne ocieplenie. Chcemy mieć pewność, że ludzie słusznie czują się docenieni i zadowoleni, gdy wnoszą tak wiele - mówi Ivo van den Brand, Chief Marketing Officer w Too Good To Go.

Jak dodaje, Too Good To Go chce inspirować ludzi i firmy na całym świecie, stawiając na jasne, spójne i pozytywne doświadczenie zapadające w pamięć w każdym punkcie styku z marką. Unowocześniony logotyp w ciemnozielonym kolorze przypomina uśmiech.

- Dążymy do tego, by nasi odbiorcy wiedzieli, że staramy się reprezentować coś dobrego - komentuje Carl-Emil Jensen, Creative Director w Too Good To Go.

Prace nad nową identyfikacją wizualną trwały rok. W całości zostały wykonane przez wewnętrzne działy kreacji. Obecnie z Too Good To Go korzysta silna społeczność 70 mln użytkowników z Europy i Ameryki Północnej. W Polsce aplikacja dostępna jest od 2019 roku.

Too Good To Go zrzesza użytkowników w działaniach na rzecz ograniczenia marnowania żywności, łącząc klientów z miejscami, w których zostało nadwyżkowe jedzenie. Wśród partnerów Too Good To Go w Polsce są m.in.: Carrefour, Lindt, Starbucks, Costa, Bakalland, Gastromall, Pizza Hut, A. Blikle, North Fish, Massolit, Natura Cold Press, MOD Donuts i wiele innych.