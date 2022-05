Too Good To Go chwali się rekordem uratowanych posiłków

Trzy miliony posiłków to równowartość niezmarnowanych 7,5 tys. ton Co2e, jakie zostały wyemitowane w związku z produkcją takiej ilości żywności. To tyle, ile potrzeba na wykonanie 1500 lotów dookoła świata czy oszczędność emisji, jakie generuje blisko 1000 Polaków rocznie.

Półtora miliona użytkowników Too Good To Go

Dane robią wrażenie... Te spektakularne wyniki możliwe są za sprawą ponad półtora miliona użytkowników, a także dzięki 3 900 właścicielom biznesów gastronomicznych, którzy codziennie dbają o to, aby każde warzywo, owoc, produkt czy gotowe danie nie skończyło w koszu. W ten sposób osiągany jest efekt skali.

Jednak wpływ na wyniki oprócz świadomości nt. zmian klimatu mają również wzrosty cen i ogólne poczucie niepewności, które sprawia, że wybory konsumenckie są coraz bardziej przemyślane.

- Nasz rozwój w Polsce pokazuje, jak ważny dla społeczeństwa jest świadomy konsumpcjonizm. Konsumenci coraz częściej zwracają uwagę na swoje nawyki zakupowe, wpływ, jaki ma to na środowisko, a także zawartość portfela. Motywujący jest fakt, że walka z marnowaniem żywności wciąż nabiera tempa, choć wiemy, że 3 miliony zaoszczędzonych posiłków to tylko wierzchołek góry lodowej i możemy zrobić o wiele więcej. Wprowadzając niewielką modyfikację w sposobie kupowania żywności i przechowywania, każdy może przyczynić się do wielkich zmian – mówi Anna Kurnatowska, Country Managerka Too Good To Go.





Too Good To Go działa na rzecz zwiększania świadomości w zakresie marnowania żywności poprzez podejmowanie szeregu inicjatyw edukacyjnych. Każda przechwycona paczka to ekwiwalent równowartości 2,5 kg CO2, czyli tyle emisji ile jest potrzebne do naładowania telefonu 442 razy. Z aplikacji można korzystać w ponad 70 miastach w Polsce.