Too Good To Go debiutuje w Łodzi

Choć aplikacja Too Good To Go dopiero co świętowała swoje pierwsze urodziny, mocnym akcentem rozpoczyna drugi rok działalności w Polsce. Od teraz do walki z marnowaniem jedzenia dołączyli również mieszkańcy Łodzi i okolic.

Wśród miejsc, które dołączyły do współpracy z Too Good To Go, znalazło się już prawie 40 lokali, m.in. Bez Espresso Mam Depresso, Montag Piekarnia, Pop'n'Art, Takżetego, BEZA coffee&bourbon, Otwarte Drzwi, Fit Cake Łódź, Klucha Foodservice, GANEK Bistro, Panda Cafe, Szwalnia smaków, Prosto z Mostu, a także sieci Starbucks, Pizza Hut, North Fish i wiele innych.

Tym samym Łódź dołącza do rewolucji w niemarnowaniu, która zawitała już do Warszawy, Krakowa, Trójmiasta, Szczecina i Poznania.