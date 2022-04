Too Good to Go rozszerza współpracę o sklepy Gzella Net

Firmy partnerskie, zarejestrowane w aplikacji Too Good To Go, mają możliwość tworzenia paczek zawierających pełnowartościowe produkty, które wkrótce musiałyby zostać zutylizowane, ze względu na koniec terminu przydatności do spożycia. Użytkownicy aplikacji dostają informację, jakie paczki są dostępne w ich okolicy. Mogą je nabyć w bardzo atrakcyjnej cenie. - Już od początku tych działań widzimy ich pozytywne efekty – podkreśla Bogusław Miszczuk, Prezes Zarządu Sokołów S.A.

- Od początku współpracy udało nam się uratować już ponad 3 500 posiłków, o łącznej masie ok. 4 ton, a odpowiadający im ekwiwalent uratowanego CO2 wynosi niemal 9 ton – dodaje.

Obecnie korzystanie z aplikacji Too Good To Go jest możliwe w wybranych sklepach Gzella Net w Gdańsku, Warszawie, Tczewie i Szczecinie.