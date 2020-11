Too Good To Go: W czasie pandemii można zniwelować straty

W obliczu przedłużonych ograniczeń dla prowadzenia usług gastronomicznych Too Good To Go występuje z apelem do wszystkich mierzących się z trudnościami. - Restauratorzy, właściciele sklepów, hurtowni, piekarni i producenci żywności - przyłączenie się do aplikacji może pomóc ocalić zapasy przed zmarnowaniem i zniwelować straty - zachęca firma.

– Otrzymujemy dużo pozytywnych sygnałów od naszych partnerów, którzy dzięki aplikacji ograniczyli straty. Too Good To Go poza ratowaniem żywności pozwala klientowi zapoznać się z ofertą lokalu, co skutkuje powrotem do tego miejsca i zamawianiem posiłków w regularnej cenie – mówi Anna Kurnatowska, Country Manager Too Good To Go.



Z ostatniego Raportu Federacji Polskich Banków Żywności wynika, że najczęściej w koszach obiektów gastronomicznych lądują produkty przeterminowane, warzywa i owoce czy ciepłe posiłki. Ta sytuacja ma szansę się zmienić, ponieważ aplikacja pozwala ratować również produkty o bardzo krótkim terminie ważności.