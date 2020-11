Too Good To Go wchodzi do Lublina

Mieszkańcy Lublina mogą oficjalnie włączyć się do walki z marnowaniem jedzenia, a także wesprzeć lokalną gastronomię dzięki Too Good To Go.

W aplikacji dostępne są już paczki-niespodzianki z lubelskich restauracji, kawiarni, sklepów i cukierni, którym pod koniec dnia zostaje niesprzedane jedzenie.



Lista pierwszych partnerów Too Good To Go w Lublinie: B & R IncognitO, Bistro u Kucharek, bp - Botanik, bp - Koziołek, bp - Safari, Central Park Bistro Chopina, Central Park Family Restaurant, Co Ludzie Powiedzą Café, Columbus Tarasy Zamkowe, Fresh Dieta - Catering Dietetyczny, Fresh Sushi, Grycan, Kantyna N14, Kawałeczek, Mandragora, Meet & Fit - Slow Food, Nie Wylej, North Fish Plaza, North Fish Vivo, Olimp, Pizza Hut Tarasy Zamkowe.