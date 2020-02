Trzecia restauracja Setka ruszy we Wrocławiu

Właściciele restauracji Setka chcą otworzyć trzeci lokal. Powstanie on do końca III kwartału 2020 roku we Wrocławiu. Na ten cel firma zbiera pieniądze pozyskać w kampanii crowdfundingu udziałowego. Zbiórkę zaplanowano od 11 lutego do 20 marca.

Setka to obecnie dwie restauracje w ścisłych centrach Wrocławia i Warszawy. Pierwszy lokal marki powstał we Wrocławiu w 2012 roku. – Tworząc naszą pierwszą SETKĘ, wcielaliśmy w życie wizję przywrócenia tradycyjnej polskiej kuchni w nowoczesnym wydaniu – powiedział Marek Wąsik, prezes Setka Sp. z o.o. – Z kolei w drugiej restauracji, otwartej w 2017 roku, postawiliśmy na wykreowanie kultowego miejsca spotkań dla gości w stolicy. Był to też projekt, dzięki któremu zgromadziliśmy doświadczenie potrzebne do rozwijania formatu w kolejnych lokalizacjach, z zachowaniem unikatowych cech każdego z obiektów – dodał prezes.

W kampanii crowdfundingowej Setka Sp. z o.o. chce pozyskać kwotę do 1 mln zł, z czego 580 tys. zł pochłonie przebudowa i aranżacja wybranego już lokalu we Wrocławiu oraz wyposażenie kuchni. Wydatki na stworzenie receptur i technologii produkcji piw spod znaku „Setka” spółka szacuje na 150 tys. zł. Pozostała część budżetu zostanie przeznaczona na system sprzedażowo-inwentaryzacyjny i pokrycie kosztów pierwszych 6 miesięcy działania restauracji.

Minimalna kwota inwestycji w Setka Sp. z o.o. w kampanii wynosi 2,5 tys. zł. W ramach benefitów crowdfundingowych spółka proponuje zniżki od 15 do 20% na wizyty w restauracjach nawet do 1 roku od inwestycji.

Inwestorzy mogą sprzedać udziały w dowolnym terminie. Jednocześnie spółka proponuje możliwość wyjścia z inwestycji po 30 miesiącach od objęcia udziałów, ze zwrotem w wysokości 17,5 proc. po tym okresie. Zarząd nie planuje debiutu giełdowego w najbliższych latach, jednak nie wyklucza podjęcia decyzji o sprzedaży spółki innemu podmiotowi. W takim przypadku zaoferuje inwestorom 15-proc. zwrot z inwestycji w skali roku.

Setka Sp. z o.o., której udziały są oferowane w kampanii crowdfundingowej, jest właścicielem dwóch spółek zarządzających poszczególnymi restauracjami. Przy otwarciu trzeciej SETKI i kolejnych lokali zakładane będą nowe spółki celowe, w których 100% udziałowcem będzie podmiot macierzysty.

W 2019 roku przychody netto Setka Sp. z o.o. wyniosły 10,8 mln zł, przy średniorocznym wzroście przychodów (CAGR) za okres 2017-2019 wynoszącym 34%. Do 2023 roku spółka prognozuje osiągnięcie przychodów w wysokości ponad 30 mln zł, a ich dynamika będzie głównie efektem otwierania nowych lokali własnych oraz uruchomienia franczyzy. Od stycznia do września 2019 roku Setka Sp. z o.o. wygenerowała 1,16 mln zł EBITDA oraz 778 tys. zł zysku netto.