Tydzień Kuchni Polskiej: woda, pole i las czyli lokalność, zero waste czyli oszczędność, slow food czyli romantyczność

- Poprosiliśmy ponad szefów i szefowych kuchni, żeby powiedzieli nam z czym kojarzy im się kuchnia polska. W chmurze tagów znalazły się: babcia, chleb, rodzinny dom, rosół, buraki, pierogi, kaczka, żurek, kiszonki, las, zioła, masło i wiele innych. To pokazuje, że kuchnia polska w nas żyje i rezonuje na co dzień. Dlatego chcemy pokazywać jej tradycję i nowoczesność i fakt, że jedno wypływa z drugiego. Współczesne pokolenia mają wrażenie, że wszystko wymyślono dzisiaj, np. zero waste a już Jan Szyttler, autor pierwszych książek kucharskich na ziemiach polskich, pisał o cnocie oszczędzania. Podobnie kuchnia postna, która obowiązywała przez ponad 250 dni w roku skłaniała wszystkich do tworzenia iluzji jedzenia mięsa i dlatego pasztet grzybowy udawał konsystencją ten zrobiony z mięsa. Podobnie jest dzisiaj, gdy na stołach pojawia się wegetariański "kurczak", czyli roślinny zamiennik mięsa - wskazywał Bogdan Gałązka na wieczorze w Cafe Stolica, który odbył się w ramach Przedsmaku Kuchni Polskiej.

IMG_6663.JPG

Bogdan Gałązka, współwłaściciel i senior szef, zaprosił uczestników wydarzenia do warszawskiej restauracji Stolica Cafe. Wspólnie z Markiem Sosnowskim, szefem kuchni, przygotowali specjalne menu poświęcone akcji Tydzień Kuchni Polskiej, nawiązujące do działalności XIX-wiecznego polskiego kucharza Jana Szyttlera. Goście mieli do wyboru dania mięsne i wegańskie. Można było zatem spróbować takich potraw jak pierożek Szyttlera ze śledziem, ziemniakiem i kawiorem, zupy ziemniaczanej z pieczonych ziemniaków z czerwonym pieprzem, oliwą porową okraszoną chrustem, kalarepy pieczonej w soli podanej z dynią, wężymordem, topinamburem, jabłkiem i wiśnią czy babki cytrynowej z rumem i bakaliami. Degustacji towarzyszył wine pairing poprowadzony przez Tomasza Nogę i Krzysztofa Zysiaka, specjalistów ds. wina w MAKRO.

Uczestnicy mieli również okazję obejrzeć specjalnie przygotowaną ekspozycję , która powstała na podstawie skojarzeń ponad stu szefów kuchni. Główne obszary tematyczne, jakie mieli okazję poznać, to dom, pole, rzeka i las. Ekspozycji towarzyszyła narracja Bogdana Gałązki o romantyzmie kulinarnym, powrocie do korzeni i poszukiwaniu tożsamośc

Co to jest Tydzień Kuchni Polskiej?

- To kluczowa akcja organizowana z okazji Święta Niepodległości w ramach programu Polskie Skarby Kulinarne. Głównym celem festiwalu, który potrwa od 3 do 26 listopada, jest promocja naszej rodzimej kuchni oraz restauracji polskich - wskazuje Magdalena Figurna, dyrektorka komunikacji w Makro Polska.

Z okazji Święta Niepodległości sieć hurtowni MAKRO Polska ponownie zaprosi restauratorów oraz gości do wspólnego celebrowania i odkrywania rodzimej kuchni w ramach akcji Tydzień Kuchni Polskiej. Głównym celem festiwalu jest promocja bogactwa i różnorodności polskich smaków oraz promocja lokalnych restauracji. Z roku na rok cieszy się on coraz większym zainteresowaniem.

W tym roku akcja będzie poświęcona połączeniu nowoczesności i tradycji. Klasyczne, powszechnie znane dania zostaną podane w zupełnie nowej odsłonie.

Festiwalowe menu oferowane przez restauracje składa się z przystawki bądź zupy, dania głównego oraz deseru, a jego cena wynosi 69 lub 99 zł. Klienci będą mogli spróbować regionalnych przysmaków, takich jak na przykład kapusty modrej z kaczką czy domowych pierogów z kaszą, grzybami i konfiturą albo jagnięciny z grasicą.

– Do 26 listopada w restauracjach w całej Polsce goście znajdą trzydaniowe menu przygotowane specjalnie na tę okazję – podkreśla Wojciech Klimas, szef kuchni w restauracji Klimat. W jego restauracji będzie można skosztować między innymi wątróbki drobiowej lub kremu dyniowego, kaczki bądź faszerowanej cukinii oraz musu korzennego lub kremu makowego.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Uczestniczące w nim restauracje otrzymają wsparcie od MAKRO Polska w postaci pakietu startowego, zawierającego materiały promocyjne, pomysły na przepisy oraz specjalną ofertę na wybrane produkty potrzebne do przygotowania menu. Akcja będzie okazją na dotarcie do szerokiego grona odbiorców oraz wypromowania marki restauracji w mediach i social mediach. Festiwal wspierają również patroni medialni, mi.in. portal Horecatrends.pl, Portalspozywczy.pl oraz influencerzy.

Tydzień Kuchni Polskiej odbywa się od 2018 w ramach programu odpowiedzialności społecznej MAKRO - Polskie Skarby Kulinarne. Co roku w okolicach 11 listopada z okazji Święta Niepodległości goście mają okazję spróbować specjalnie przygotowanego trzydaniowego menu. Celem akcji jest promocja kuchni polskiej oraz wsparcie lokalnych restauracji. Więcej informacji na temat akcji jest dostępnych na stronie: https://tydzien-kuchni-polskiej.pl