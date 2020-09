Uber Eats i Costa Coffee: Szczyt zamówień przypada na godzinę 10 w środę

Polacy pokochali kawę z mlekiem i coraz chętniej zamawiają ją w dostawie. Uber Eats i Costa Coffee po pół roku współpracy pokazują pierwsze dane.

Według badanie UberEats i sieci Costa Coffee kawę z dostawą do domu najchętniej zamawiamy między 9 a 12. Szczyt zamówień przypada na godzinę 10, w środę. Kolejnymi, równie popularnymi, dniami są czwartek i piątek, co pokazuje, że im bliżej weekendu tym więcej energii potrzebujemy. Jak pokazują dane, najchętniej pijemy Latte, a kolejne miejsca na podium zajmują Flat White i Cappuccino. Mimo szerokiej oferty, użytkownicy aplikacji są jednak tradycjonalistami i jeśli wybierają kawę, to w towarzystwie czegoś słodkiego - najlepiej ciasta bananowego lub kruchego ciastka z karmelem i czekoladą. Coraz częściej klienci personalizują zamówienia, dodając syrop smakowy, zmieniając mleko na inne lub na napój roślinny. Numerem jeden wśród syropów jest bezapelacyjnie syrop karmelowy, a najchętniej wybierane mleko roślinne to napój kokosowy. Co ciekawe, przez aplikację użytkownicy równie chętnie zamawiają ulubione mieszanki kawy, by móc przyrządzać je w domu. Do tej pory w ten sposób do fanów trafiło już ponad 150kg kawy.

Polaków nie trzeba było długo przekonywać, że zamawianie kawy z dostawą, może stać się takim samym zwyczajem jak zamawianie lunchu czy kolacji. Czas pandemii potwierdził, że usługi dostawy będą jeszcze bardziej popularne, a wprowadzenie ich do oferty lokali gastronomicznych może wspomóc niejeden biznes. Na start Costa Coffee uruchomiła w aplikacji 10 lokalizacji, a dziś użytkownicy mogą zamawiać ulubioną kawę już z blisko 130 kawiarni. Jednorazowe, największe zamówienie zostało złożone w Poznaniu, z kawiarni przy rynku, i zawierało ponad 30 produktów.