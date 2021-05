Unilever wchodzi z lodami Ben & Jerry’s do KFC

Lody Ben & Jerry’s w KFC, fot. materuały prasowe

W KFC na lodożerców czeka gratka – lody kultowej marki Ben & Jerry’s.

Ben & Jerry’s to kultowa amerykańska marka lodów założona pod koniec lat 70. ubiegłego wieku przez dwójkę przyjaciół – Bena Cohena i Jerry'ego Greenfielda. Podobnie jak Colonel Sanders, twórca marki KFC, zaczynali oni od małego punktu sprzedaży na stacji benzynowej, aby później zawojować cały świat.

Współpraca z marką Ben & Jerry’s wydała się nam naturalna – mamy nie tylko podobne początki, ale również zbliżoną filozofię w wyborze najwyższej jakości składników. Tak samo angażujemy się w działania na rzecz społeczności, środowiska oraz wspieramy rozwój naszych pracowników – powiedział Jakub Binkiewicz, Senior Brand Manager KFC. – Nie ma też co ukrywać, po kubełku naszego pysznego kurczaka w sekretnej panierce, porcja równie smacznych lodów będzie idealna na deser – dodał.

Na współpracy Ben & Jerry’s i KFC skorzystają wszyscy – zarówno klienci, obsługa restauracji, jak i marki Ben & Jerry’s oraz KFC – mówi Natalia Pikulska, IC NOW Marketing Manager w Unilever. Klienci zyskają dostęp do znakomitego deseru zarówno na miejscu w restauracjach, jak i w dostawie za pośrednictwem strony internetowej i aplikacji sieci KFC, jak również poprzez aplikacje takie jak Uber Eats czy Glovo. Lody w dostawie są transportowane w specjalnych torbach termicznych, dzięki czemu dojeżdżają zmrożone do osoby składającej zamówienie.

Podobnego zdania jest Michał Gerymski, Key Account Manager Foodchains w Unilever - Naszym celem jest zapewnienie jak najszerszemu gronu konsumentów możliwości spożycia swoich ulubionych lodów bez wychodzenia z domu. KFC ze swoją rzeszą fanów od długiego czasu wydawał się być idealnym partnerem, z którym możemy kreować nowe trendy konsumenckie, jakim z pewnością jest pyszny, lodowy deser dostarczony pod drzwi razem z ulubionym kubełkiem z KFC!