Vouchery i "bony jutra" - pomysły firm na przetrwanie zastoju w biznesie

"Kup voucher teraz, a wykorzystasz go po ponownym otwarciu restauracji. Dzięki temu Ty zyskasz, a my przetrwamy ten trudny dla wszystkich czas"- tak restauracje zachęcają klientów. Bony to nowa inicjatywa, która ma być kołem ratunkowym dla wielu biznesów.

Pandemia koronawirusa zbiera swoje żniwo. Wiele branż odczuwa skutek decyzji rządu o ograniczeniach w prowadzeniu biznesu. Przedsiębiorcy gastronomiczni szukają nowych sposobów na przetrwanie.

Od soboty 14 marca w naszym kraju zamknięte są wszystkie restauracje, puby i bary. Otwarte mogą być tylko te lokale, które przygotowują posiłki na wynos, ale w żadnym z nich nie można zjeść "na miejscu".

To ciężki czas dla gastronomii. Brak klientów w dłuższej perspektywie, może oznaczać zamknięcie wielu lokali na dobre. Jednym z kół ratunkowych dla branży gastronomicznej jest zamawianie przez klientów jedzenia na wynos. Pojawił się też nowy sposób na zatrzymanie klientów przy sobie i szansa na przetrwanie. To sprzedawanie bonów (voucherów), które ludzie kupią teraz, a wykorzystają po ponownym otwarciu restauracji. Oczywiście w zwiększonej kwocie.

Im droższy voucher kupimy, tym więcej będziemy mogli wydać w restauracji, kiedy już zostanie otwarta. Przykładowo - gdy wesprzemy ten konkretny lokal teraz i kupimy bon za 100 zł, to "po koronawirusie" będziemy mogli wydać 110 zł, czyli zyskamy 10 zł.

