W Fabryce Norblina będzie aż 37 restauracji

Dodatkowo na sezon wiosenno-letni Fabryka Norblina wypełniła się ogródkami, w których do dyspozycji gości kompleksu jest niemal 500 miejsc. Wystartowała także muzyczna scena letnia, na której do połowy września odbędzie się ponad 100 koncertów.

Co nowego w Fabryce Norblina?

Gastronomiczna oferta Fabryki Norblina poszerzyła się o nowe restauracje. Do najemców kompleksu dołączyły Bocca Ristorante & Pizzeria z włoską kuchnią i pizzą neapolitańską wyrabianą według tradycyjnych receptur oraz SOUL on the grill – serwujący amerykański comfort food m.in. burgery, żeberka czy steki prosto z grilla. W pierwszych dniach czerwca działalność rozpoczęła restauracja Paradiso z kuchnią międzynarodową, a już za kilka dni swoje podwoje w jednym z historycznych budynków otworzy legendarny warszawski tex-mex - Blue Cactus. W najbliższych tygodniach ofertę urozmaicą także Dary Natury – Pijalnia Ziół oraz lodziarnia Good Lood. Łącznie z nowymi konceptami powierzchnia gastronomiczna obiektu wyniesie ponad 10 000 mkw., co czyni ją największą tego typu strefą w Polsce.

Ruszył sezon ogródkowy

W związku z sezonem ogródkowym na terenie kompleksu pojawiło się także dodatkowych niemal 500 miejsc dla gości poszczególnych barów i restauracji znajdujących się w historycznych budynkach kompleksu. Wystartowała również Letnia Scena Fabryki Norblina. W każdy weekend do połowy września w uliczkach Fabryki Norblina rozbrzmiewać będzie muzyka na żywo, wykonywana przez artystów reprezentujących najrozmaitsze gatunki muzyczne. To kolejna inicjatywa Fundacji Fabryki Norblina, mająca na celu wsparcie młodych talentów. Łącznie, w ramach cyklu pod hasłem „Make Music Not War” odbędzie się ponad 100 koncertów. Wśród muzyków znajdują się laureaci konkursów mający na koncie liczne występy czy uczestnictwo w programach muzycznych np. The Voice of Poland, a także absolwenci najlepszych polskich uczelni muzycznych takich jak Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina czy Akademia Muzyczna w Katowicach.