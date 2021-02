W tym roku Sweet Gallery otworzy w Polsce 180 nowych punktów

Lodolandia to jeden z konceptów Sweet Gallery, fot. mat. pras.

Sweet Gallery zakończyło 2020 r. na plusie i planuje dynamiczny rozwój w Polsce i za granicą. Do końca roku 2021 na mapie Polski pojawi się 180 nowych punktów. Rozwój obejmie wszystkie koncepty, należące do spółki, czyli Lodolandię, Kołacz na Okrągło, Bafra Kebab i SiGelato.

– Ubiegły rok był bardzo udany pod względem konsumpcji naszych produktów. Poziom sprzedaży lodów, kebabów i kołaczy był na wysokim poziomie. Nasze przychody wyniosły ok. 28 mln zł. Niestety spadło zainteresowanie współpracą franczyzową, które było najniższe wiosną podczas pierwszego lockdownu. Ostatecznie jednak sytuacja rynkowa zaczęła nam sprzyjać – przyznaje Krzysztof Olesiak, prezes Sweet Gallery.

Firma wprowadza nowe warunki inwestycji w jej najbardziej wymagającym koncepcie biznesowym jakim jest Bafra Kebab. Dotychczas, początek współpracy franczyzowej w ramach sieci Bafra Kebab wiązał się z zakupem przyczepy. Teraz franczyzobiorca zwolniony będzie z tego obowiązku, a działalność będzie można rozpocząć od wynajmu przyczepy. Tego rodzaju współpracę będzie regulowała umowa najmu, która po trzech miesiącach może zostać zamieniona na umowę franczyzową, jeśli obie strony o tym zdecydują. W takim wypadku poniesione koszty najmu punktu, zostaną uznane jako zaliczka franczyzobiorcy na poczet jego zakupu.

– Zależy nam, by franczyzobiorcy świadomie podejmowali decyzję o współpracy. Oferta przeznaczona jest jednak tylko dla osób, które w procesie rekrutacji wykazały się największym zaangażowaniem oraz dysponują kapitałem w wysokości 30 tys. zł – mówi Krzysztof Olesiak.

Aktualnie pod marką Lodolandia, Kołacz na Okrągło, SiGelato i Bafra Kebab funkcjonuje ponad 600 punktów. Jest to największa sieć franczyzowa w Polsce w segmencie street food. Wszystkie koncepty biznesowe dobrze poradziły sobie z kryzysem spowodowanym pandemią. To zasługa sprzedaży z okienka, czyli „take away”. Dodatkowo firma rozwinęła kanał sprzedaży z dostawą do klienta, co stanowi dodatkowe źródło dochodów franczyzobiorców.

– Stworzyliśmy system do składania i realizacji zamówień online poprzez aplikację z korzystnymi warunkami finansowymi wynegocjowanymi z operatorami zamówień, dostawcami i operatorami płatności online. Franczyzobiorcy mogą z dnia na dzień uruchomić kanał delivery bez żadnych dodatkowych formalności. W tej chwili sprzedaż z dostawą realizuje niemal 100 proc. punktów Bafra Kebab – przyznaje Krzysztof Olesiak.