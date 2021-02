W Warszawie powstał mural wspierający lokalną gastronomię / fot. mat. prasowe Good Looking Studio / Radek Nowik

- Przy stacji metro Politechnika w Warszawie powstał mural wspierający warszawskie lokale gastronomiczne. Inicjatywa jest realizowana pro bono przez Good Looking Studio. Znajdujące się na nim anonse promują lokalną gastronomię - pisze portal propertydesign.pl.

Good Looking Studio chcąc wyrazić swoje wsparcie dla branży, namalowało w Warszawie mural o tematyce gastronomicznej.

- Stworzyliśmy mural, który ma przypominać stronę ogłoszeniową w gazecie. Zamieszczone na nim anonse promują lokalną gastronomię. Wiele z tych miejsc to lokale naszych przyjaciół, czy też po prostu takie, które lubimy odwiedzać. Ten mural ma jednak wymiar symboliczny, ma zwrócić uwagę na ciężką sytuację rynku restauracyjnego. Zrobiliśmy to pro bono, a naszym celem jest zachęcenie Polaków do wspierania gastronomii w swojej okolicy. Zróbmy to po to, żeby po odmrożeniu gospodarki móc wrócić do naszych ulubionych miejsc – tłumaczy Karol Klepacki z Good Looking Studio.

Czytaj więcej: propertydesign.pl