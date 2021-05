Warszawa: 75 proc. mniejsze opłaty dla ogródków gastronomicznych

Rząd zapowiedział złagodzenie obostrzeń i zezwolił na ponowne otwarcie ogródków gastronomicznych od 15 maja. Zarząd Dróg Miejskich umożliwi wznowienie takiej działalności. Na razie wpłynęło ok. 250 wniosków o wydanie decyzji zezwalających na funkcjonowanie ogródków.

- Dzięki zeszłorocznej decyzji Rady Warszawy, o 75 proc. zostały obniżone stawki za zajęcie pasa drogowego pod ogródki gastronomiczne. Zachęcam przedsiębiorców do składania wniosków, każdy z nich postaramy się rozpatrzyć jak najszybciej - zapewnia Rafał Trzaskowski, prezydent m.st. Warszawy.

Ogródki gastronomiczne startują 15 maja

Sezon na ogródki gastronomiczne trwa od 1 marca do 31 października. Jednak z powodu epidemii rozpoczęcie sezonu od marca było niemożliwe. Rząd zapowiedział, że od 15 maja korzystający z przestrzeni miejskiej przedsiębiorcy mogą wracać z ogródkami gastronomicznymi przy swoich lokalach.

Dotąd do Zarządu Dróg Miejskich wpłynęło ok. 250 wniosków o wydanie decyzji zezwalających na funkcjonowanie ogródków gastronomicznych. Są one rozpatrywane na bieżąco, tak by przedsiębiorcy od połowy maja mogli uruchomić ogródki gastronomiczne.

