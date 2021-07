Wrapowo-sałatkowa sieć z nowym punktem w Bydgoszczy

Od 6 lipca bydgoszczanie mogą zamawiać posiłki w restauracji Green it w CH Focus, fot. materiały prasowe

Na mapie gastronomicznej CH Focus pojawiło się nowe miejsce. Od 6 lipca bydgoszczanie mogą zamawiać posiłki w restauracji Green it., znajdującej się na poziomie +1 galerii, w sąsiedztwie lokali Top Lunch i North Fish.

Fani jedzenia „do ręki” mają do dyspozycji szeroki wybór wrap’ów - z kurczakiem, z wołowiną, z tuńczykiem – a także warzywną tortillę. Smakosze lekkich dań mogą spróbować sałatek z menu albo samodzielnie skomponować własną z ulubionych składników.

- Menu Green it. oparte jest na naturalnych produktach od najlepszych lokalnych dostawców. Różnorodne wrapy, sałatki, zupy i soki tworzą szeroki wachlarz apetycznych i aromatycznych propozycji dla wszystkich. Mamy nadzieję, że nowo otwarty lokal będzie cieszył się dużym powodzeniem i spełni wymagania klientów, którzy oczekują zdrowych posiłków, przyrządzanych wyłącznie ze świeżych produktów - mówi Piotr Bartuzi, przedstawiciel spółki Eat Green. - Wiele osób odwiedzających CH Focus to świadomi klienci poszukujący unikalnej oferty, a jednocześnie przywiązujący dużą wagę do zdrowego stylu życia. Podczas wizyt w galerii w porze śniadaniowej lub lunchowej mają możliwość skorzystania z pełnowartościowych dań oferowanych w Green it., do czego gorąco zachęcamy – dodaje Piotr Bartuzi.

Green it to wrapowo-sałatkowa sieć, która powstała w 2014 roku.