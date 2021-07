Wstrzymano wykonanie decyzji o 30 tys. zł kar dla przedsiębiorcy prowadzącego restaurację

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców walczy o przedsiębiorców z branży gastronomicznej. Sanepid wymierzył przedsiębiorcy trzy kary pieniężne po 10 tys. zł każda i jednocześnie wydał decyzje o natychmiastowym wykonaniu. Jednak Wojewódzki Inspektor Sanitarny, po interwencji Rzecznika MŚP, stanął po stronie przedsiębiorcy.

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców korzystając ze swoich uprawnień, zgłosił udział na prawach przysługujących prokuratorowi w trzech postępowaniach przed Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym w Lublinie (organu odwoławczego) w sprawie decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łukowie z kwietnia 2021 r. wydanych wobec przedsiębiorcy prowadzącego restaurację w okolicznej miejscowości. Rzecznik MŚP zakwestionował wymierzenie restauratorowi administracyjnych kar pieniężnych w kwocie po 10 tys. zł każda, czyli łącznie 30 tys. zł, będącej konsekwencją kontroli przeprowadzonej w obiekcie w styczniu i lutym 2021 r. W decyzjach wskazano na naruszenia obowiązku przygotowania i podawania posiłków i napojów klientom lokalu – bezpośrednio, powołując się na zagrożenie życia lub zdrowia gości w kontrolowanym miejscu m.in. w oparciu o rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

W związku z tym Rzecznik MŚP w maju 2021 r. wniósł o wstrzymanie natychmiastowe wykonania decyzji do czasu ukończenia postępowania odwoławczego oraz o uchylenie zaskarżonych decyzji w całości i umorzenie postępowania.

– Organ nie może powoływać się w swojej decyzji do bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia w kontrolowanym obiekcie, tym bardziej iż w żaden sposób nie udowodnił, że w dniu prowadzonej kontroli personel obsługujący klientów był nosicielem SARS-COV2, a jest to elementarną przesłanką, by móc w ogóle mówić o tego typu zagrożeniu – mówi dr n. pr. Marek Woch, Dyrektor Generalny w Biurze Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców.

W wyniku działań Rzecznika MŚP – Lubelski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny pismami z czerwca 2021 r. poinformował o wstrzymaniu natychmiastowego wykonania decyzji Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łukowie z kwietnia 2021 r., a pismami z dnia 6 lipca 2021 r. zawiadomił o zakończeniu postępowania wobec ww. przedsiębiorcy.