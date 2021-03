Z tarczy 2.0 skorzystało 15,5 tys. placówek gastronomicznych

fot. materiały prasowe

W ramach programu Tarcza Finansowa 2.0 do firm najbardziej poszkodowanych w wyniku drugiej fali pandemii trafiło łącznie ponad 6,8 mld zł. Średnia kwota przyznanej subwencji dla mikrofirm wyniosła 81 tys. zł, a dla MŚP 530 tys. zł. Po uwzględnieniu odwołań będzie to ok 7 mld zł - poinformował Polski Fundusz Rozwoju.

Z programu skorzystało ponad 46 tysięcy uprawnionych przedsiębiorców. Najwięcej beneficjentów, bo prawie 40 tys. to mikrofirmy. Z sektora MŚP ze wsparcia skorzystało 6 824 firm.

Głównymi beneficjentami traczy były restauracje i placówki gastronomiczne, hotele i obiekty noclegowe, firmy prowadzące działalność związaną ze sportem oraz turystyczną.